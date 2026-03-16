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Las Atenienses cambian su cuerpo técnico antes del duelo ante el invicto Santurce

El veterano José Mieles asume las riendas del equipo por lo que resta de temporada del Voleibol Superior Femenino

16 de marzo de 2026 - 7:04 PM

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José Mieles dirigió la Selección femenina entre 2013 y 2015. (GFR Media)
José Mieles tiene experiencia dirigiendo a la selección femenina.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Atenienses de Manatí anunciaron el nombramiento de José Mieles como nuevo dirigente del conjunto manatíeño en el Voleibol Superior Femenino (VSF), informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol en un comunicado.

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Mieles, quien anteriormente se desempeñó como dirigente de la Selección Nacional femenina, debutaría este miércoles cuando las Atenienses reciban a las Cangrejeras de Santurce. El conjunto santurcino busca ese día finalizar invicto la temporada regular.

Mieles sustituye en la dirección a Marcos Liendo, quien dirigió a las Atenienses a una marca de 7-12 y 22 puntos acumulados. El equipo asegurará su participación en la postemporada, ya que en esta temporada los seis equipos activos del torneo adelantarán a esa etapa.

El nuevo dirigente contará con Anthony Meléndez como asistente.

Las Atenienses cerrarán este miércoles su calendario de temporada regular con el partido ante las Cangrejeras.

Durante la temporada, la ofensiva del equipo ha sido liderada por la atacante Karla Santos, quien es la única jugadora nativa que figura en el Top 10 de mejores atacantes y anotadoras del torneo. Santos ocupa el segundo lugar en anotaciones con un promedio de 4.23 puntos por set. Además, se encuentra entre las líderes del torneo en defensas, pases y servicios directos.

Mieles tuvo una exitosa etapa con las Leonas de Ponce durante la pasada década, cuando dirigió a jugadoras como Natalia Valentín.

También tuvo dos periodos al frente de la Selección Nacional femenina: el primero entre 2013 y 2015, y el segundo a partir de 2018. Bajo su dirección, Puerto Rico participó en el Campeonato Mundial de Japón 2018.

Tags
Atenienses de ManatíLiga de Voleibol Superior FemeninoCangrejeras de Santurce
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