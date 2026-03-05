Las Cangrejeras no ceden y ganan en Corozal para continuar perfectas en la LVSF

Las Cangrejas de Santurce mantuvieron su paso perfecto el miércoles al vencer en el mínimo de parciales a las Pinkin de Corozal cancha Carmen Zoraida Figueroa en el inicio de la octava y penúltima semana de la fase regular en la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF).

Las crustáceas mejoraron a 15-0.

Con ventaja de dos sets y el marcador 23-18 a favor de Santurce, Corozal reaccionó con un avance de 5-0 que incluyó un bloqueo de Adriana Rodríguez sobre Helena Grozer, además de un servicio directo, un balón que Santurce no pudo atacar, y otro ace de Rodríguez, más una infracción en la malla de las Cangrejeras para empatar el set a 23.

Hubo un empate adicional a 24, pero Santurce logró cerrar el partido y asegurar la victoria en puntos extras con dos consecutivos: un fallo en el servicio de Jordan Iliff y un remate efectivo de Kara McGhee.

Los marcadores en la victoria santurcina fueron 25-18, 25-17 y 26-24.

Con el triunfo, las Cangrejeras sumaron los tres puntos disponibles para mantenerse invictas con marca de 15-0 y 41 puntos acumulados. Por su parte, Corozal no sumó en la derrota y continúa en el segundo lugar con registro de 9-8 y 27 puntos.

La ofensiva de Santurce se repartió entre Grozer, McGhee y Tamara Otene con 17, 15 y 10 puntos, respectivamente.

Por las Pinkin, Iliff aportó 11 unidades, todas en ataques.

Santurce dominó a Corozal 41-29 en ataques, 16-5 en bloqueos, 54-45 en defensas y 17-12 en asistencias. Las Pinkin superaron a las Cangrejeras 4-1 en servicios directos y 32-28 en pases.