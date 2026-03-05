Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las Cangrejeras no ceden y ganan en Corozal para continuar perfectas en la LVSF

Santurce mejoró a 15-0 con un triunfo en tres parciales frente a las Pinkin

5 de marzo de 2026 - 1:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Cangrejeras continúan perfectas en el Voleibol Superior Femenino. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Cangrejas de Santurce mantuvieron su paso perfecto el miércoles al vencer en el mínimo de parciales a las Pinkin de Corozal cancha Carmen Zoraida Figueroa en el inicio de la octava y penúltima semana de la fase regular en la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF).

Las crustáceas mejoraron a 15-0.

Con ventaja de dos sets y el marcador 23-18 a favor de Santurce, Corozal reaccionó con un avance de 5-0 que incluyó un bloqueo de Adriana Rodríguez sobre Helena Grozer, además de un servicio directo, un balón que Santurce no pudo atacar, y otro ace de Rodríguez, más una infracción en la malla de las Cangrejeras para empatar el set a 23.

Hubo un empate adicional a 24, pero Santurce logró cerrar el partido y asegurar la victoria en puntos extras con dos consecutivos: un fallo en el servicio de Jordan Iliff y un remate efectivo de Kara McGhee.

Los marcadores en la victoria santurcina fueron 25-18, 25-17 y 26-24.

Con el triunfo, las Cangrejeras sumaron los tres puntos disponibles para mantenerse invictas con marca de 15-0 y 41 puntos acumulados. Por su parte, Corozal no sumó en la derrota y continúa en el segundo lugar con registro de 9-8 y 27 puntos.

La ofensiva de Santurce se repartió entre Grozer, McGhee y Tamara Otene con 17, 15 y 10 puntos, respectivamente.

Por las Pinkin, Iliff aportó 11 unidades, todas en ataques.

Santurce dominó a Corozal 41-29 en ataques, 16-5 en bloqueos, 54-45 en defensas y 17-12 en asistencias. Las Pinkin superaron a las Cangrejeras 4-1 en servicios directos y 32-28 en pases.

La acción de la LVSF continúa el jueves con un partido en calendario: las Leonas de Ponce (5-10 y 16 puntos), en la quinta posición, reciben en la cancha Salvador Dijols a las Valencianas de Juncos (5-11 y 15 puntos), ocupantes del sexto y último lugar, desde las 8:00 p.m.

Cangrejeras de SanturcePinkin de CorozalLiga de Voleibol Superior Femenino
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Deportes
