Los Cafeteros de Yauco clasifican a la final en el Voleibol Superior

Yauco - Los Cafeteros de Yauco avanzaron a la esperada serie final del Volebol Superior este domingo, cuando volvieron a venir de abajo en su cancha para vencer 3-2 a los Plataneros de Corozal, ésta vez en el séptimo juego de la serie semifinal B.

Será la primera final de Yauco desde la que jugó en la temporada 1996-97.

Y será una no solamente de Yauco, sino de varios pueblos vecinos del sur que no tienen equipos actualmente, como Ponce y Guayanilla, y se identifican con la franquicia cafetalera.

“Ahora mismo la única franquicia del sur es Yauco, así que hay mucha gente siguiéndonos”, dijo el dirigente de los Cafeteros, en yaucano Abel Franceschi, quien fue escogido este año Dirigente del Año.

La final comenzaría el jueves en Lares, en donde los finalistas Caribes de San Sebastián comenzarían la final mientras pueden regresar a su cancha, que estará ocupada por compromisos con las Fiestas Patronales de El Pepino.

Los parciales fueron 25-21, 21-25, 22-25, 25-19 y 15-10 en una Cancha Raúl ‘Pipote’ Oliveras vendida a capacidad.

Corozal sacó el quinto set con Michael de la Cruz al servicio, quien metió el saque e inicio una secuencia de defensa y contraataaques de Yauco, que despegó 12-8 luego de un empate a 9-9.

Yauco se benefició de decisiones como la de De la Cruz. También se beneficio de doble cambios que aportaron a la defensa y al servicio.

“Este equipo confía en los 14 jugadores”, dijo Franceschi. “Esas son movidas que nos han estado funcionando constantemente. Se ha demostrado en más de una ocasión y en esta serie varias veces”.

Yauco también vino de abajo 2-1 en su cancha en el quinto juego de la semifinal.

Cinco jugadores de Yauco estuvieron en doble dígitos de puntos, siendo el mejor Brandon Rattray con 22. Le siguiron Jesse Colón (14), Diego Negrón (12) y Felipe Castañeda (10).

El primer set fue de altas y bajas para ambos equipos y fue Yauco el que terminó arriba.

Yauco salió jugando bien, no así Corozal, y los Cafeteros asumieron ventaja de 5-2. Corozal se metió en juego y logró que Negrón saliera de juego, siendo sustituido por Daniel Rivera, antes de igualar a 9-9 y luego de despegar 14-10. Yauco igualó a 19 y no volvió a estar atrás en el marcador.

La sustitución de Rivera fue efectiva y se quedó en cancha para el segundo set, aunque Negrón regresó a juego en ese parcial.

Corozal fue estable a lo largo del segundo set. Salió ganando 5-2 y nunca perdió ventaja. Corozal mantuvo su juego aún cuando Yauco mejoró el suyo y se acercó 17-14 con una buena secuencia en el servicio del recién ingresado Axel Meléndez y de defensa en la malla de Yauco. Corozal mantuvo su sideout y la ventaja en el set.

Corozal perdió por lesión al central Guillermo Molla en el tercer set. Le sustituyó Ramón Matos.

Corozal, nuevamente, mantuvo su juego en el tercer set y ganó el parcial y tomar ventaja de 2-1 en el partido. Yaucose mantuvo en juego a 8-6, 12-11, 20-19, pero nunca pudo frenar a Corozal.