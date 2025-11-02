Opinión
2 de noviembre de 2025
Los Patriotas extienden su invicto en el Voleibol Superior Masculino

Derrotaron a cuatro sets a los Cafeteros de Yauco y empataron en el primer lugar de la tabla

2 de noviembre de 2025 - 12:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jair Santiago, de los Patriotas de Lares, ataca contra el triple bloqueo de los Cafeteros de Yauco en el partido del sábado en Lares. (Conrtesía/ FPV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Patriotas de Lares defendieron su cancha, el Coliseo Félix Méndez Acevedo, al superar el sábado 3-1 a los Cafeteros de Yauco en el único partido de la jornada de la Liga de Voleibol Superior Masculino.

La victoria mantuvo el invicto de los Patriotas, que ahora poseen marca de 4-0 y 11 puntos, empatados en el primer lugar del torneo con los Caribes de San Sebastián.

Los parciales concluyeron 19-25, 25-17, 25-23 y 25-21.

El opuesto Jair Santiago encabezó la ofensiva de Lares con 16 puntos, seguido por los refuerzos Nick West (14) y Garnett Muagututia (12).

Por Yauco, que cayó a récord de 2-2 y cinco tantos, Jessie Colón y Diego Negrón fueron los más destacados en la ofensiva.

La fanaticada de los Patriotas de Lares se hace sentir.
La fanaticada de los Patriotas de Lares se hace sentir. (Cortesía/FPV)

Ante una asistencia de alrededor de 2,100 aficionados, Lares mostró temple en los momentos cruciales del encuentro. Con el duelo igualado a un set por bando, los Patriotas tomaron ventaja 17-10 gracias al ataque de Pablo Guzmán y un servicio directo de West. Aunque los Cafeteros reaccionaron y empataron a 23, un error en ataque de Negrón y un bloqueo final dieron el parcial a los locales.

En el cuarto set, un bloqueo de West y un remate de Jonathan Rodríguez por el centro pusieron a Lares al frente 24-20. El cierre llegó con un potente ataque de Gabriel Colón, que rompió el bloqueo rival y selló el triunfo 25-21.

Lares, que regresó a la liga tras tres temporadas de ausencia, continúa sorprendiendo con su inicio perfecto en la campaña 2025.

Patriotas de LaresCafeteros de YaucoLiga de Voleibol Superior MasculinoVoleibol
Redacción El Nuevo Día
domingo, 2 de noviembre de 2025
