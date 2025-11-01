Los Plataneros de Corozal suben hasta la tercera posición de la Liga de Voleibol Superior
Derrotaron 3-0 en un duelo en la montaña a los Changos de Naranjito
1 de noviembre de 2025 - 11:06 AM
Los Plataneros de Corozal se apuntaron el viernes una contundente victoria 3-0 en la cancha ajena Gelito Ortega de los Changos de Naranjito, para ascender cuatro posiciones en el standing de la Liga de Voleibol Superior Masculino.
Con el triunfo por parciales de 25-19, 25-20 y 25-23, los Plataneros subieron desde la séptima a la tercera posición en un empate con los Gigantes de Carolina, que aunque perdieron el sábado en San Sebastián pudieron sacar un punto.
De esta manera Corozal, que juega para 2-2 con ses puntos, estropeó la fiesta inaugural de la temporada para los locales Changos, que bajaron del quinto al sexto lugar en un empate con Guaynabo, ambos con cuatro puntos e igual récord de 1-3.
Los Plataneros tomaron ventaja 21-18 en el primer parcial con un bloqueo de Julio Mercedes sobre Sebastián Negrón, y despegaron 23-18 con dos ataques positivos de Spencer Olivier por la zona cuatro.
Corozal llegó al punto de set 24-18 tras un error en ataque de Colton Cowell, y cerró el parcial 25-19 con otro remate de Olivier.
Los Changos confrontaron problemas en la recepción a mitad del segundo set, lo que permitió a los Plataneros tomar ventaja de 20-16. Un bloqueo de Olivier sobre Negrón puso el 23-17, y entonces Guillermo Moya atacó bien por el centro para darle a Corozal el punto de set 24-18, antes de que cerrara el segmento 25-20 por un error en servicio de Naranjito.
Los Plataneros mantuvieron su ritmo en el tercer parcial, aunque tuvieron que resistir un empuje de Naranjito, que logró un avance 4-0 para colocarse arriba 23-22.
Jalen Penrose empató a 23, y un ataque ilegal desde la zona zaguera de Cowell le dio a Corozal el punto de set, lo que obligó a un tiempo de los Changos.
Tras el receso, Clarke Goldball erró en su ataque por la zona dos, y los Plataneros sellaron la victoria.
Corozal dominó a Naranjito 39-33 en ataques, 9-7 en bloqueos, 43-40 en defensas y 22-21 en asistencias. Los Changos sobresalieron en servicios directos (3-1) y en pases (42-35).
En la ofensiva de los Plataneros se destacaron Olivier y Penrose con 16 y 11 puntos, respectivamente. Por los Changos, Cowell, Goldball y Ángel Rivera aportaron 10 unidades cada uno.
Los Caribes de San Sebastián defendieron su casa, el Coliseo Luis Aymat Cardona, al imponerse el viernes 3-2 sobre los Gigantes de Carolina.
Los parciales del triunfo fueron 25-19, 25-16, 19-25, 21-25 y 15-8.
Con la victoria, los Caribes mejoraron a 11 puntos, sacando tres de ventaja sobre el segundo, Lares. Además, los bicampeones de la LVSM mejoraron su récord a 4-0.
Carolina, por su parte, sumó un punto en la derrota y tiene marca de 2-2 con seis puntos, empatado con Corozal.
Pelegrín Vargas fue la bujía de los Caribes una vez más, con 28 puntos, 22 de ellos en ataques además de dos bloqueos y cuatro servicios directos.
Le siguieron Corey Chavers con 13 unidades y Ezequiel Cruz con 10.
Este sábado hay un solo partido programado, con Yauco visitando a Lares a las 8:00 p.m.
El domingo Adjuntas enfrentará a Corozal en Barranquitas, desde las 7:00 de la noche.
