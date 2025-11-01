Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de noviembre de 2025
78°lluvia moderada
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Plataneros de Corozal suben hasta la tercera posición de la Liga de Voleibol Superior

Derrotaron 3-0 en un duelo en la montaña a los Changos de Naranjito

1 de noviembre de 2025 - 11:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julio Mercedes, de los Plataneros de Corozal, atacando contra la defensa de los Changos de Naranjito. (Suministrada / LVSM)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Plataneros de Corozal se apuntaron el viernes una contundente victoria 3-0 en la cancha ajena Gelito Ortega de los Changos de Naranjito, para ascender cuatro posiciones en el standing de la Liga de Voleibol Superior Masculino.

RELACIONADAS

Con el triunfo por parciales de 25-19, 25-20 y 25-23, los Plataneros subieron desde la séptima a la tercera posición en un empate con los Gigantes de Carolina, que aunque perdieron el sábado en San Sebastián pudieron sacar un punto.

De esta manera Corozal, que juega para 2-2 con ses puntos, estropeó la fiesta inaugural de la temporada para los locales Changos, que bajaron del quinto al sexto lugar en un empate con Guaynabo, ambos con cuatro puntos e igual récord de 1-3.

Los Plataneros tomaron ventaja 21-18 en el primer parcial con un bloqueo de Julio Mercedes sobre Sebastián Negrón, y despegaron 23-18 con dos ataques positivos de Spencer Olivier por la zona cuatro.

Corozal llegó al punto de set 24-18 tras un error en ataque de Colton Cowell, y cerró el parcial 25-19 con otro remate de Olivier.

Los Changos confrontaron problemas en la recepción a mitad del segundo set, lo que permitió a los Plataneros tomar ventaja de 20-16. Un bloqueo de Olivier sobre Negrón puso el 23-17, y entonces Guillermo Moya atacó bien por el centro para darle a Corozal el punto de set 24-18, antes de que cerrara el segmento 25-20 por un error en servicio de Naranjito.

Jalen Penrose, atacando, anotó 11 puntos en la victoria de Corozal en Naranjito.
Jalen Penrose, atacando, anotó 11 puntos en la victoria de Corozal en Naranjito. (Suministrada / LVSM)

Los Plataneros mantuvieron su ritmo en el tercer parcial, aunque tuvieron que resistir un empuje de Naranjito, que logró un avance 4-0 para colocarse arriba 23-22.

Jalen Penrose empató a 23, y un ataque ilegal desde la zona zaguera de Cowell le dio a Corozal el punto de set, lo que obligó a un tiempo de los Changos.

Tras el receso, Clarke Goldball erró en su ataque por la zona dos, y los Plataneros sellaron la victoria.

Corozal dominó a Naranjito 39-33 en ataques, 9-7 en bloqueos, 43-40 en defensas y 22-21 en asistencias. Los Changos sobresalieron en servicios directos (3-1) y en pases (42-35).

En la ofensiva de los Plataneros se destacaron Olivier y Penrose con 16 y 11 puntos, respectivamente. Por los Changos, Cowell, Goldball y Ángel Rivera aportaron 10 unidades cada uno.

En pie el invicto de San Sebastián

Los Caribes de San Sebastián defendieron su casa, el Coliseo Luis Aymat Cardona, al imponerse el viernes 3-2 sobre los Gigantes de Carolina.

Los parciales del triunfo fueron 25-19, 25-16, 19-25, 21-25 y 15-8.

Con la victoria, los Caribes mejoraron a 11 puntos, sacando tres de ventaja sobre el segundo, Lares. Además, los bicampeones de la LVSM mejoraron su récord a 4-0.

Carolina, por su parte, sumó un punto en la derrota y tiene marca de 2-2 con seis puntos, empatado con Corozal.

Pelegrín Vargas fue la bujía de los Caribes una vez más, con 28 puntos, 22 de ellos en ataques además de dos bloqueos y cuatro servicios directos.

Le siguieron Corey Chavers con 13 unidades y Ezequiel Cruz con 10.

Este sábado hay un solo partido programado, con Yauco visitando a Lares a las 8:00 p.m.

El domingo Adjuntas enfrentará a Corozal en Barranquitas, desde las 7:00 de la noche.

Tags
Liga de Voleibol Superior MasculinoCaribes de San SebastiánPlataneros de Corozal
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 1 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: