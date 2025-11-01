Los Plataneros de Corozal suben hasta la tercera posición de la Liga de Voleibol Superior

Los Plataneros de Corozal se apuntaron el viernes una contundente victoria 3-0 en la cancha ajena Gelito Ortega de los Changos de Naranjito, para ascender cuatro posiciones en el standing de la Liga de Voleibol Superior Masculino.

Con el triunfo por parciales de 25-19, 25-20 y 25-23, los Plataneros subieron desde la séptima a la tercera posición en un empate con los Gigantes de Carolina, que aunque perdieron el sábado en San Sebastián pudieron sacar un punto.

De esta manera Corozal, que juega para 2-2 con ses puntos, estropeó la fiesta inaugural de la temporada para los locales Changos, que bajaron del quinto al sexto lugar en un empate con Guaynabo, ambos con cuatro puntos e igual récord de 1-3.

Los Plataneros tomaron ventaja 21-18 en el primer parcial con un bloqueo de Julio Mercedes sobre Sebastián Negrón, y despegaron 23-18 con dos ataques positivos de Spencer Olivier por la zona cuatro.

Corozal llegó al punto de set 24-18 tras un error en ataque de Colton Cowell, y cerró el parcial 25-19 con otro remate de Olivier.

Los Changos confrontaron problemas en la recepción a mitad del segundo set, lo que permitió a los Plataneros tomar ventaja de 20-16. Un bloqueo de Olivier sobre Negrón puso el 23-17, y entonces Guillermo Moya atacó bien por el centro para darle a Corozal el punto de set 24-18, antes de que cerrara el segmento 25-20 por un error en servicio de Naranjito.

Jalen Penrose, atacando, anotó 11 puntos en la victoria de Corozal en Naranjito. (Suministrada / LVSM)

Los Plataneros mantuvieron su ritmo en el tercer parcial, aunque tuvieron que resistir un empuje de Naranjito, que logró un avance 4-0 para colocarse arriba 23-22.

Jalen Penrose empató a 23, y un ataque ilegal desde la zona zaguera de Cowell le dio a Corozal el punto de set, lo que obligó a un tiempo de los Changos.

Tras el receso, Clarke Goldball erró en su ataque por la zona dos, y los Plataneros sellaron la victoria.

Corozal dominó a Naranjito 39-33 en ataques, 9-7 en bloqueos, 43-40 en defensas y 22-21 en asistencias. Los Changos sobresalieron en servicios directos (3-1) y en pases (42-35).

En la ofensiva de los Plataneros se destacaron Olivier y Penrose con 16 y 11 puntos, respectivamente. Por los Changos, Cowell, Goldball y Ángel Rivera aportaron 10 unidades cada uno.

En pie el invicto de San Sebastián

Los Caribes de San Sebastián defendieron su casa, el Coliseo Luis Aymat Cardona, al imponerse el viernes 3-2 sobre los Gigantes de Carolina.

Los parciales del triunfo fueron 25-19, 25-16, 19-25, 21-25 y 15-8.

Con la victoria, los Caribes mejoraron a 11 puntos, sacando tres de ventaja sobre el segundo, Lares. Además, los bicampeones de la LVSM mejoraron su récord a 4-0.

Carolina, por su parte, sumó un punto en la derrota y tiene marca de 2-2 con seis puntos, empatado con Corozal.

Pelegrín Vargas fue la bujía de los Caribes una vez más, con 28 puntos, 22 de ellos en ataques además de dos bloqueos y cuatro servicios directos.

Le siguieron Corey Chavers con 13 unidades y Ezequiel Cruz con 10.

Este sábado hay un solo partido programado, con Yauco visitando a Lares a las 8:00 p.m.