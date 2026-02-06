Otro golpe de Santurce a las campeonas Criollas en el Voleibol Superior

Las Cangrejeras de Santurce volvieron a superar a las Criollas de Caguas la noche del jueves para permanecer como el único equipo invicto en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Las únicas dos derrotas sufridas en la temporada por las campeonas defensoras, han sido a manos de las Cangrejeras, que mejoraron su récord a 4-0 y subieron al tercer lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos.

Las Cangrejeras se llevaron el triunfo en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas con marcadores de 25-22, 25-16, 20-25 y 25-18.

Santurce presentó una ofensiva balanceada con cuatro jugadoras anotando en doble dígito, encabezadas por la mexicana Andrea Rangel, con 18 puntos.

Le siguieron Tamara Otene con 16 tantos, Kara McGhee con 14 y Helena Grozer con 13.

Por Caguas, las nativas Diana Reyes y Génesis Collazo cargaron la ofensiva con 14 y 12 puntos, respectivamente. A pesar de la derrota, las Criollas se mantienen en el primer lugar con marca de 6-2 y 16 puntos acumulados.

Santurce superó a Caguas en todos los aspectos. Fue mejor en ataques 60-39, bloqueos 14-13, servicios directos 5-1, defensas 88-74, pases 45-34 y asistencias 24-14.

En Juncos, las locales Valencianas se impusieron 3-2 a las Atenienses de Manatí, por parciales de 12-25, 25-23, 25-23, 15-25 y 16-14.

Fue la segunda victoria de Juncos para mejorar a 2-5 con cinco puntos, empatado con Ponce en la quinta posición.

Manatí, aunque cayó, sumó un punto para mantenerse en la cuarta posición con marca de 2-5 y 10 unidades.