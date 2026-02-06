Opinión
Voleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Otro golpe de Santurce a las campeonas Criollas en el Voleibol Superior

Las únicas dos derrotas de Caguas han sido contra las Cangrejeras, que mejoraron su invicto a 4-0

6 de febrero de 2026 - 12:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Cangrejeras han sumado 11 puntos en cuatro juegos, buenos para la tercera posición en la liga. (Suministrada)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las Cangrejeras de Santurce volvieron a superar a las Criollas de Caguas la noche del jueves para permanecer como el único equipo invicto en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

RELACIONADAS

Las únicas dos derrotas sufridas en la temporada por las campeonas defensoras, han sido a manos de las Cangrejeras, que mejoraron su récord a 4-0 y subieron al tercer lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos.

Las Cangrejeras se llevaron el triunfo en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas con marcadores de 25-22, 25-16, 20-25 y 25-18.

Santurce presentó una ofensiva balanceada con cuatro jugadoras anotando en doble dígito, encabezadas por la mexicana Andrea Rangel, con 18 puntos.

Le siguieron Tamara Otene con 16 tantos, Kara McGhee con 14 y Helena Grozer con 13.

Por Caguas, las nativas Diana Reyes y Génesis Collazo cargaron la ofensiva con 14 y 12 puntos, respectivamente. A pesar de la derrota, las Criollas se mantienen en el primer lugar con marca de 6-2 y 16 puntos acumulados.

Santurce superó a Caguas en todos los aspectos. Fue mejor en ataques 60-39, bloqueos 14-13, servicios directos 5-1, defensas 88-74, pases 45-34 y asistencias 24-14.

En Juncos, las locales Valencianas se impusieron 3-2 a las Atenienses de Manatí, por parciales de 12-25, 25-23, 25-23, 15-25 y 16-14.

Fue la segunda victoria de Juncos para mejorar a 2-5 con cinco puntos, empatado con Ponce en la quinta posición.

Manatí, aunque cayó, sumó un punto para mantenerse en la cuarta posición con marca de 2-5 y 10 unidades.

La ofensiva de Juncos estuvo liderada por Naya Gross con 20 puntos, Marcelle Báez Carlo con 16, y Haley Bush con 11. Por las Atenienses, Shea Rubright brilló con 23 unidades, seguida por Karla Santos con 18, Emily Elliot con 17 y Chareika Carrión, con 13.

Tags
Cangrejeras de SanturceLiga de Voleibol Superior FemeninoCriollas de Caguas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
