Las Pinkin regresan a la ruta victoriosa en el debut de su nuevo dirigente Jamille Torres

Las Pinkin de Corozal pusieron fin a una racha negativa que llegó a tres reveses, y el dirigente Jamille Torres debutó como su nuevo dirigente el miércoles con un triunfo 3-0 como local ante las Leonas de Ponce.

Torres entró al cargo en sustitución de Raúl Papaleo.

Los parciales fueron 25–18, 25–17, 25–18 para las Pinkin, que sumaron tres puntos en la tabla de posiciones de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) y se mantienen segundas con 13 puntos y récord de 4-3.

Las Leonas permanecen en el quinto lugar, ahora con 2–5 y cinco puntos.

La ofensiva de las Pinkin se repartió entre Lindsay Krause y Jordan Iliff, con 13 y 12 puntos, respectivamente. Ninguna jugadora de Ponce alcanzó doble dígito en anotaciones.

La acción del voleibol continúa este jueves en la noche con dos partidos, cuando las líderes Criollas de Caguas reciban desde las 8:00 p.m. en el Coliseo Roger Mendoza, la visita de las Cangrejeras de Santurce, único equipo invicto del torneo y el único que ha derrotado hasta ahora a las campeonas defensoras.

Caguas encabeza la liga con 16 puntos y récord de 6-1. Santurce, que ha jugado cuatro partidos menos, está en la cuarta posición con ocho puntos y registro perfecto de 3-0.