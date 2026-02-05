Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las Pinkin regresan a la ruta victoriosa en el debut de su nuevo dirigente Jamille Torres

Corozal se impuso 3-0 en su cancha a las Leonas de Ponce para detener en tres la racha de derrotas

5 de febrero de 2026 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jamille Torres debutó como dirigente de las Pinkin en sustitución de Raúl Papaleo, y detuvo la racha de derrotas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Pinkin de Corozal pusieron fin a una racha negativa que llegó a tres reveses, y el dirigente Jamille Torres debutó como su nuevo dirigente el miércoles con un triunfo 3-0 como local ante las Leonas de Ponce.

RELACIONADAS

Torres entró al cargo en sustitución de Raúl Papaleo.

Los parciales fueron 25–18, 25–17, 25–18 para las Pinkin, que sumaron tres puntos en la tabla de posiciones de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) y se mantienen segundas con 13 puntos y récord de 4-3.

Las Leonas permanecen en el quinto lugar, ahora con 2–5 y cinco puntos.

La ofensiva de las Pinkin se repartió entre Lindsay Krause y Jordan Iliff, con 13 y 12 puntos, respectivamente. Ninguna jugadora de Ponce alcanzó doble dígito en anotaciones.

La acción del voleibol continúa este jueves en la noche con dos partidos, cuando las líderes Criollas de Caguas reciban desde las 8:00 p.m. en el Coliseo Roger Mendoza, la visita de las Cangrejeras de Santurce, único equipo invicto del torneo y el único que ha derrotado hasta ahora a las campeonas defensoras.

Caguas encabeza la liga con 16 puntos y récord de 6-1. Santurce, que ha jugado cuatro partidos menos, está en la cuarta posición con ocho puntos y registro perfecto de 3-0.

En el otro encuentro de la tanda, las Valencianas de Juncos (1-5, tres puntos) recibirán en el Coliseo Rafael G. Amalbert desde las 8:30 p.m. a las Atenienses de Manatí (2-4, nueve puntos).

Tags
Pinkin de CorozalLeonas de PonceLiga de Voleibol Superior Femenino
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: