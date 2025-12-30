Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Plataneros vs. Cafeteros: un receso oportuno en una semifinal B que promete intensidad

Empatada a 1-1 por bando, la serie se reanuda el viernes en Yauco

30 de diciembre de 2025 - 5:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Cafeteros reconocen la importancia del tercer juego de la semifinal B luego de dejar escapar el segundo encuentro de la etapa. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Mientras los Caribes de San Sebastián dominan su serie semifinal A ante unos Patriotas de Lares que cambiaron a último minuto su dirigente José Bujosa por Enrique “Papolito” López, los protagonistas de la otra semifinal del Voleibol Superior Masculino apenas “se ajustan los tenis”.

RELACIONADAS

Los Plataneros de Corozal y los Cafeteros de Yauco están igualados 1-1 en su serie semifinal B, la cual se juega a un máximo de siete partidos. Ambos equipos se dirigen ahora a un receso de varios días debido a las fechas festivas, tiempo que aprovecharán para recuperar el físico y preparar su estrategia de cara al tercer partido, que se celebrará el viernes en la cancha Raúl ‘Pipote’ Oliveras de Yauco.

Los Plataneros apreciarán el descanso luego de disputar al máximo los cuartos de final y mantener una alta carga ofensiva sobre sus dos refuerzos, Spencer Olivier y Jalen Penrose.

“Es importante el descanso. La temporada ha sido intensa. Tuvimos una serie bien fuerte contra Naranjito y poder tener estos días para recuperar y prepararnos para lo que queda de la serie es bien importante”, reconoció a El Nuevo Día el dirigente de los Plataneros, Ramón ‘Monchito’ Hernández.

Yauco, por su parte, no jugó los cuartos de final tras obtener un pase directo al terminar segundo en la temporada regular, pero también valora el receso.

“Nos conviene a ambos equipos. Nosotros tenemos jugadores con algunas condiciones. Daniel Rivera no jugó el último partido porque estaba enfermo. Este descanso nos da tiempo para tener la plantilla completa y trabajar”, expresó por su lado el técnico de los Cafeteros, Abel Franceschi, quien fue reconocido como Dirigente del Año.

Los Cafeteros reciben el tercer juego conscientes de que pudieron haber llegado con ventaja de 2-0. Franceschi afirmó que el segundo encuentro se les escapó jugando como visitantes en Corozal.

Yauco tuvo ventaja de 24-22 en el primer set de ese partido, pero perdió el parcial 26-24. También estuvo arriba 12-9 y 19-17 en el cuarto set, que terminó perdiendo 25-19 ante el imponente bloqueo de Corozal.

Con ese recuerdo aún presente, y tras varias discusiones con el arbitraje durante el segundo juego, Yauco llega al viernes enfocado en retomar la ventaja de la serie.

“Todos los juegos son sumamente importantes, pero en este partido tenemos la obligación de defender la casa e ir a Corozal arriba 2-1”, afirmó Franceschi.

“Fui parte del arbitraje en el pasado. Habrá jugadas a favor o en contra. Al final del día, no tenemos control sobre eso y no debemos dejarnos afectar. En ese cuarto set nos afectó”, añadió Franceschi, quien ha sido árbitro, además de jugador y dirigente.

Una ofensiva equilibrada

La ofensiva de Yauco, como ocurrió durante la temporada, ha sido distribuida entre los refuerzos Juan Felipe Castañeda y Brandon Rattray, el esquina nativo Diego Negrón y los centrales, liderados por el veterano Jesse Colón. La distribución ofensiva está a cargo del colocador Kevin Rodríguez.

Corozal ha dependido mayormente de la ofensiva de Olivier y Penrose. Olivier, quien fue el Jugador Más Valioso de la temporada regular, no sobresalió ofensivamente en el segundo juego, pero sí se hizo sentir con su bloqueo en el cuarto set.

Yauco, sin embargo, no se confía únicamente en esos dos jugadores y espera neutralizar al resto del plantel corozaleño.

“La gente se fija en quienes anotan, pero hay otros jugadores de rol que hacen el trabajo. Está el líbero Héctor Valentín y los centrales que tocan balones, como Julio Mercedes y Guillermo Moya. Hay jugadores haciendo el trabajo sucio para que los refuerzos puedan producir”, explicó Franceschi.

Corozal, por su parte, también espera no limitar su ofensiva únicamente a Penrose y Olivier.

“Spencer y Jalen van a tener una carga mayor. Lo hablamos en el camerino y los jugadores están conscientes. Se hacen ajustes durante los partidos. Sabemos la importancia de la distribución y de la contribución de todos”, concluyó Hernández.

Cambio de mando en Lares

Por otro lado, este martes los Patriotas anunciaron la sorpresiva entrada de Papolito López como dirigente en lugar de José Bujosa en busca de una reacción en la serie.

San Sebastián lideraba 2-0 la semifinal previo al tercer entrenamiento.

Tags
Plataneros de CorozalCafeteros de YaucoLiga de Voleibol Superior MasculinoVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: