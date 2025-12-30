Plataneros vs. Cafeteros: un receso oportuno en una semifinal B que promete intensidad

Mientras los Caribes de San Sebastián dominan su serie semifinal A ante unos Patriotas de Lares que cambiaron a último minuto su dirigente José Bujosa por Enrique “Papolito” López, los protagonistas de la otra semifinal del Voleibol Superior Masculino apenas “se ajustan los tenis”.

Los Plataneros de Corozal y los Cafeteros de Yauco están igualados 1-1 en su serie semifinal B, la cual se juega a un máximo de siete partidos. Ambos equipos se dirigen ahora a un receso de varios días debido a las fechas festivas, tiempo que aprovecharán para recuperar el físico y preparar su estrategia de cara al tercer partido, que se celebrará el viernes en la cancha Raúl ‘Pipote’ Oliveras de Yauco.

Los Plataneros apreciarán el descanso luego de disputar al máximo los cuartos de final y mantener una alta carga ofensiva sobre sus dos refuerzos, Spencer Olivier y Jalen Penrose.

“Es importante el descanso. La temporada ha sido intensa. Tuvimos una serie bien fuerte contra Naranjito y poder tener estos días para recuperar y prepararnos para lo que queda de la serie es bien importante”, reconoció a El Nuevo Día el dirigente de los Plataneros, Ramón ‘Monchito’ Hernández.

Yauco, por su parte, no jugó los cuartos de final tras obtener un pase directo al terminar segundo en la temporada regular, pero también valora el receso.

“Nos conviene a ambos equipos. Nosotros tenemos jugadores con algunas condiciones. Daniel Rivera no jugó el último partido porque estaba enfermo. Este descanso nos da tiempo para tener la plantilla completa y trabajar”, expresó por su lado el técnico de los Cafeteros, Abel Franceschi, quien fue reconocido como Dirigente del Año.

Los Cafeteros reciben el tercer juego conscientes de que pudieron haber llegado con ventaja de 2-0. Franceschi afirmó que el segundo encuentro se les escapó jugando como visitantes en Corozal.

Yauco tuvo ventaja de 24-22 en el primer set de ese partido, pero perdió el parcial 26-24. También estuvo arriba 12-9 y 19-17 en el cuarto set, que terminó perdiendo 25-19 ante el imponente bloqueo de Corozal.

Con ese recuerdo aún presente, y tras varias discusiones con el arbitraje durante el segundo juego, Yauco llega al viernes enfocado en retomar la ventaja de la serie.

“Todos los juegos son sumamente importantes, pero en este partido tenemos la obligación de defender la casa e ir a Corozal arriba 2-1”, afirmó Franceschi.

“Fui parte del arbitraje en el pasado. Habrá jugadas a favor o en contra. Al final del día, no tenemos control sobre eso y no debemos dejarnos afectar. En ese cuarto set nos afectó”, añadió Franceschi, quien ha sido árbitro, además de jugador y dirigente.

Una ofensiva equilibrada

La ofensiva de Yauco, como ocurrió durante la temporada, ha sido distribuida entre los refuerzos Juan Felipe Castañeda y Brandon Rattray, el esquina nativo Diego Negrón y los centrales, liderados por el veterano Jesse Colón. La distribución ofensiva está a cargo del colocador Kevin Rodríguez.

Corozal ha dependido mayormente de la ofensiva de Olivier y Penrose. Olivier, quien fue el Jugador Más Valioso de la temporada regular, no sobresalió ofensivamente en el segundo juego, pero sí se hizo sentir con su bloqueo en el cuarto set.

Yauco, sin embargo, no se confía únicamente en esos dos jugadores y espera neutralizar al resto del plantel corozaleño.

“La gente se fija en quienes anotan, pero hay otros jugadores de rol que hacen el trabajo. Está el líbero Héctor Valentín y los centrales que tocan balones, como Julio Mercedes y Guillermo Moya. Hay jugadores haciendo el trabajo sucio para que los refuerzos puedan producir”, explicó Franceschi.

Corozal, por su parte, también espera no limitar su ofensiva únicamente a Penrose y Olivier.

“Spencer y Jalen van a tener una carga mayor. Lo hablamos en el camerino y los jugadores están conscientes. Se hacen ajustes durante los partidos. Sabemos la importancia de la distribución y de la contribución de todos”, concluyó Hernández.

Cambio de mando en Lares

Por otro lado, este martes los Patriotas anunciaron la sorpresiva entrada de Papolito López como dirigente en lugar de José Bujosa en busca de una reacción en la serie.