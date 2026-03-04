Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Puede ser un día interesante”: las Pinkin desafían a las invictas Cangrejeras de Santurce en la LVSF

Jugando en su casa, Corozal buscará este miércoles romper el récord de 14-0 de las líderes

4 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Rodríguez, de las Pinkin, aquí atacando, hizo 11 puntos ante Caguas, productos de siete ataques y cuatro bloqueos. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El invicto de las Cangrejeras de Santurce volverá a estar en juego este miércoles, esta vez ante las Pinkin de Corozal, que recientemente escalaron al segundo lugar del torneo 2026 de la Liga de Voleibol Superior Femenino.

RELACIONADAS

El partido se jugará en el hogar de las Pinkin, la cancha Carmen Zoraida Figueroa, a las 8:00 p.m.

No será la primera ocasión en que el equipo ubicado en la segunda posición intente destronar a las Cangrejeras, cuyo récord es de 14-0. Naturalmente, en todos los intentos previos, el retador de turno ha fallado en frenar a las invictas.

Las Pinkin vienen de sufrir una derrota ante Santurce en su más reciente enfrentamiento, celebrado el 20 de febrero, cuando no alcanzaron los 20 puntos en ninguno de los sets.

Sin embargo, Corozal afronta este nuevo desafío con dos victorias consecutivas, incluida una de 3-1 sobre las Criollas de Caguas, resultado que les permitió ascender al segundo puesto de la tabla.

El dirigente Jamille Torres confía en que esta vez la historia pueda ser distinta, más aún contando con la localía.

Estamos pasando por un buen momento en la temporada. Mañana (miércoles) puede ser un día interesante”, dijo Torres.

Dos aspectos del juego serán determinantes en las aspiraciones de las Pinkin. El primero es el servicio, que fue clave en la victoria ante las Criollas.

“Ese día (en la abierta derrota 3-0 ante Santurce), no servimos bien y a Santurce hay que ponerle presión con el saque. Hemos estado desde entonces sacando mejor”, dijo Torres.

Corozal cuenta con cuatro jugadoras entre las líderes en servicios directos, incluyendo a la líder Ivania Ortiz con 15 aces.

Corozal le hizo ocho servicios directos a Caguas en su último juego.

El segundo aspecto clave será la recepción. Según Torres, es fundamental colocar el balón en el pocket para ejecutar con precisión y evitar que la central Neira Ortiz domine el bloqueo.

Hay que recibir bien para que Neira no llegue a las esquinas con comodidad”, dijo Torres.

Sin incluir los resultados más recientes, la central de Santurce lideraba el torneo con 55 bloqueos y un promedio de 1.44 por set, sin contar aquellos toques que neutralizan ataques y generan oportunidades de contraataque.

Corozal, además, llega al encuentro con una plaza de refuerzo vacante, lo que representa una desventaja frente a las Cangrejeras, que cuentan con sus tres importadas activas.

Esa diferencia fue evidente en el último duelo entre ambos equipos, cuando las dos refuerzos atacantes de Santurce alcanzaron cifras de doble dígito en anotaciones, mientras que la única importada ofensiva de las Pinkin registró ocho ataques.

