Últimas Noticias
16 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico abre el Final Six de Norceca con un revés ante México

La Selección Nacional femenina de voleibol cayó en cinco parciales y ahora se enfrentará a República Dominicana

16 de septiembre de 2025 - 12:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Valeria Vázquez pasa este balón entre posiciones durante el juego ante México en el Final Six de 2025 de Norceca en Jalisco. (Cortesía/Norceca)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional femenina de voleibol inició el lunes el Final Six de Norceca con su cuarto duelo del año ante México, que se llevó la victoria en cinco parciales.

Puerto Rico y México dividen honores (2-2) en su serie particular del 2025.

Este martes, las boricuas se medirán a República Dominicana en el torneo que tiene como sede a Jalisco, México.

El choque frente a las mexicanas terminó 25-20, 25-23, 23-25, 20-25 y 15-8 a favor de las locales, en un encuentro en el que Puerto Rico mostró fuerza para extender el partido, pero se quedó corto para alcanzar la victoria.

“Somos un equipo muy fuerte físicamente y estábamos listas para jugar más sets. Creo que por eso pudimos remontar dos sets abajo. Además, la rivalidad que siempre tenemos con México nos da la adrenalina para seguir adelante. Me encanta jugar contra México”, expresó la líbero y capitana boricua Shara Venegas en declaraciones difundidas por la Confederación Norceca.

Ellas pudieron definir al final y a nosotras nos faltó un poco más de ataque para cerrar, a diferencia del cuarto set, donde sí lo logramos”, añadió Venegas.

El conjunto dirigido por Juan Carlos Núñez colocó su récord en 7-6 en lo que va de 2025. El desglose es de 7-4 ante rivales del continente y 0-2 contra equipos de nivel mundial.

Hasta ahora, Puerto Rico no ha enfrentado a Estados Unidos, República Dominicana ni Canadá, también integrantes de la confederación.

En el partido contra México, las centrales Diana Reyes y Neira Ortiz registraron puntos en doble dígito con 13 y 12 tantos, respectivamente. Se combinaron para 10 bloqueos, seis de ellos de Ortiz, quien además tocó 13 remates que fueron aprovechados por la ofensiva boricua. Las atacantes Valeria Vázquez y Decelise Champion también aportaron 13 puntos, cada una.

El Final Six representa el último torneo internacional del año para la Selección Nacional.

MéxicoSelección Nacional de VoleibolNorceca
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
