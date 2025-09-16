Puerto Rico abre el Final Six de Norceca con un revés ante México

La Selección Nacional femenina de voleibol inició el lunes el Final Six de Norceca con su cuarto duelo del año ante México, que se llevó la victoria en cinco parciales.

Puerto Rico y México dividen honores (2-2) en su serie particular del 2025.

Este martes, las boricuas se medirán a República Dominicana en el torneo que tiene como sede a Jalisco, México.

El choque frente a las mexicanas terminó 25-20, 25-23, 23-25, 20-25 y 15-8 a favor de las locales, en un encuentro en el que Puerto Rico mostró fuerza para extender el partido, pero se quedó corto para alcanzar la victoria.

“Somos un equipo muy fuerte físicamente y estábamos listas para jugar más sets. Creo que por eso pudimos remontar dos sets abajo. Además, la rivalidad que siempre tenemos con México nos da la adrenalina para seguir adelante. Me encanta jugar contra México”, expresó la líbero y capitana boricua Shara Venegas en declaraciones difundidas por la Confederación Norceca.

“Ellas pudieron definir al final y a nosotras nos faltó un poco más de ataque para cerrar, a diferencia del cuarto set, donde sí lo logramos”, añadió Venegas.

El conjunto dirigido por Juan Carlos Núñez colocó su récord en 7-6 en lo que va de 2025. El desglose es de 7-4 ante rivales del continente y 0-2 contra equipos de nivel mundial.

Hasta ahora, Puerto Rico no ha enfrentado a Estados Unidos, República Dominicana ni Canadá, también integrantes de la confederación.

En el partido contra México, las centrales Diana Reyes y Neira Ortiz registraron puntos en doble dígito con 13 y 12 tantos, respectivamente. Se combinaron para 10 bloqueos, seis de ellos de Ortiz, quien además tocó 13 remates que fueron aprovechados por la ofensiva boricua. Las atacantes Valeria Vázquez y Decelise Champion también aportaron 13 puntos, cada una.