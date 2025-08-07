Puerto Rico con la oportunidad de avanzar directo a las semifinales de la Copa Panamericana de voleibol femenino

La Selección Nacional femenina de voleibol -que venció el miércoles 3-0 a Perú- quedó en buena posición para avanzar directo a las semifinales de la Copa Panamericana con sede en México.

La Selección cierra este jueves en la noche la etapa preliminar con un partido ante México en el Grupo A.

A Puerto Rico le bastará ganar dos sets ante México para asegurar la primera posición del Grupo A y el pase directo a las semifinales, que se juegan el sábado.

Puerto Rico llega al partido ante México con marca de 3-0 y 13 puntos luego de vencer 25-14, 25-23 y 25-14 a Perú, que había vencido 3-2 a Cuba y 3-1 a México.

México, por su parte, llega al partido con marca de 2-1 y 10 puntos.

Con dos sets que le saque a México, Puerto Rico alcanzaría 15 puntos, lo que le daría el primer lugar y el pase directo a las semifinales.

En el Grupo B, las selecciones de Colombia y República Dominicana son los equipos que buscan el pase directo a las semifinales de la Copa.

Colombia finalizó la etapa preliminar con marca de 3-1. República Dominicana la finaliza este jueves y va a la jornada final con marca de 3-0.

Incluyendo esta Copa, Puerto Rico tiene marca de 6-0 en la temporada 2025. La victoria ante Perú fue la primera versus un rival fuera de su zona. Perú pertenece a la Confederación Suramericana.