Puerto Rico con la oportunidad de avanzar directo a las semifinales de la Copa Panamericana de voleibol femenino
Las boricuas cerrarán la etapa preliminar con un partido este jueves ante México
7 de agosto de 2025 - 1:17 PM
La Selección Nacional femenina de voleibol -que venció el miércoles 3-0 a Perú- quedó en buena posición para avanzar directo a las semifinales de la Copa Panamericana con sede en México.
La Selección cierra este jueves en la noche la etapa preliminar con un partido ante México en el Grupo A.
A Puerto Rico le bastará ganar dos sets ante México para asegurar la primera posición del Grupo A y el pase directo a las semifinales, que se juegan el sábado.
Puerto Rico llega al partido ante México con marca de 3-0 y 13 puntos luego de vencer 25-14, 25-23 y 25-14 a Perú, que había vencido 3-2 a Cuba y 3-1 a México.
México, por su parte, llega al partido con marca de 2-1 y 10 puntos.
Con dos sets que le saque a México, Puerto Rico alcanzaría 15 puntos, lo que le daría el primer lugar y el pase directo a las semifinales.
En el Grupo B, las selecciones de Colombia y República Dominicana son los equipos que buscan el pase directo a las semifinales de la Copa.
Colombia finalizó la etapa preliminar con marca de 3-1. República Dominicana la finaliza este jueves y va a la jornada final con marca de 3-0.
Incluyendo esta Copa, Puerto Rico tiene marca de 6-0 en la temporada 2025. La victoria ante Perú fue la primera versus un rival fuera de su zona. Perú pertenece a la Confederación Suramericana.
La Selección ya venció una vez a México este año, siendo esa victoria cerrada en el Final Four de Norceca que se disputó el mes pasado en Manatí.
