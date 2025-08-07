Opinión
7 de agosto de 2025
90°nubes dispersas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico con la oportunidad de avanzar directo a las semifinales de la Copa Panamericana de voleibol femenino

Las boricuas cerrarán la etapa preliminar con un partido este jueves ante México

7 de agosto de 2025 - 1:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diana Reyes, al centro, celebra un punto en la victoria 3-0 ante Perú en la Copa Panamericana que pone a la Selección Nacional en buena posición para avanzar directo a las semifinales del evento. (Cortesía/Norceca)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional femenina de voleibol -que venció el miércoles 3-0 a Perú- quedó en buena posición para avanzar directo a las semifinales de la Copa Panamericana con sede en México.

RELACIONADAS

La Selección cierra este jueves en la noche la etapa preliminar con un partido ante México en el Grupo A.

A Puerto Rico le bastará ganar dos sets ante México para asegurar la primera posición del Grupo A y el pase directo a las semifinales, que se juegan el sábado.

Puerto Rico llega al partido ante México con marca de 3-0 y 13 puntos luego de vencer 25-14, 25-23 y 25-14 a Perú, que había vencido 3-2 a Cuba y 3-1 a México.

México, por su parte, llega al partido con marca de 2-1 y 10 puntos.

Con dos sets que le saque a México, Puerto Rico alcanzaría 15 puntos, lo que le daría el primer lugar y el pase directo a las semifinales.

En el Grupo B, las selecciones de Colombia y República Dominicana son los equipos que buscan el pase directo a las semifinales de la Copa.

Colombia finalizó la etapa preliminar con marca de 3-1. República Dominicana la finaliza este jueves y va a la jornada final con marca de 3-0.

Incluyendo esta Copa, Puerto Rico tiene marca de 6-0 en la temporada 2025. La victoria ante Perú fue la primera versus un rival fuera de su zona. Perú pertenece a la Confederación Suramericana.

La Selección ya venció una vez a México este año, siendo esa victoria cerrada en el Final Four de Norceca que se disputó el mes pasado en Manatí.

Tags
Selección Nacional de Voleibol Femenino
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
