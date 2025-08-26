Puerto Rico finaliza el Mundial de voleibol femenino sin victorias al caer ante Brasil

La Selección Nacional femenina de voleibol cerró su participación en el Mundial Tailandia 2025 con una derrota 3-0 ante Brasil y aguarda para conocer en cuál posición finalizará en el standing del evento de 32 equipos.

La derrota ante Brasil fue por 25-19, 25-13 y 25-19.

Las boricuas estaban eliminadas de la segunda ronda del Mundial previo al juego ante Brasil. La acción fue parte del Grupo C, que completaron Francia y Grecia.

Brasil y Francia avanzaron de ronda por el Grupo C.

El Mundial no tiene en calendario una ronda de consolación para jugar por las últimas posiciones.

Puerto Rico deja Tailandia con la emoción de haber estado en un Mundial y con juegos acumulados para llegar mejor acoplados a su próximo evento, de acuerdo a la juvenil jugadora opuesto, Decelise Champion, en entrevista con la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

“Fue emocionante estar aquí. Fue muy divertido y a la vez retante”, dijo la jugadora de 16 años.

“Aprendimos a conectar más como equipo y a jugar juntas. Llegaremos al próximo torneo con una mejor química y con una mejor organización como equipo”, agregó.

Puerto Rico será ubicado en el standing entre las posiciones 17 y 32, de acuerdo a su ranking mundial (20) y su desempeño en el Mundial.

El sexteto nacional jugó para 0-3 en el Mundial. Ganó dos sets y perdió nueve. Dominó un set ante Francia y otro contra Grecia, que también cayó eliminado.

La esquina Valeria Vázquez lideró a Puerto Rico con 11 puntos en el revés ante Brasil. La también esquina Paola Santiago agregó 10 puntos.

Vázquez fue la mejor anotadora de la Selección en el Mundial con 37 puntos, 35 de esos en ataques.

La juvenil Decelise Champions cierra la línea en el bloqueo durante el partido ante Brasil este martes en el Mundial Tailandia 2025. (Cortesía/FIVB)

Champion le siguió a Vazquez con 30 puntos en el Mundial.

Es la primera vez en tres Mundiales que la Selección no logra avanzar de ronda. Su mejor actuación sigue siendo el duodécimo puesto en la edición Alemania 2002.

Su actuación en Tailandia 2025 le costó a Puerto Rico un descenso hasta el vigésimo puesto en el ranking mundial.

El Mundial fue el tercer torneo del año para la Selección. Los primeross dos eventos fueron en Final Four de Norceca -que ganó la medalla de oro- y la Copa Panamericana en que logró el bronce.