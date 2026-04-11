Santurce se acerca a la final del Voleibol Superior al colocar a Juncos a punto de mate

Las Cangrejeras de Santurce tuvieron una actuación gigante con cuatro jugadoras anotando puntos en dígitos dobles, encabezadas por Andrea Rangel con 27 unidades, y se colocaron el viernes a las puertas de la serie final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) con un triunfo en el máximo de cinco parciales sobre las Valencianas de Juncos.

Santurce resistió el empuje de Juncos, que tomó ventaja 2-1 al ganar dos intensos sets consecutivos a puntos extra, y vino de atrás para ganar y poner a punto de mate a las Valencianas, 3-0 en la serie semifinal A.

Los parciales del apretado triunfo de Santurce fueron 25-20, 25-27, 25-27, 25-19 y 15-10.

Santurce intentará completar la barrida el domingo cuando visite a Juncos en el Coliseo Rafael G. Amalbert desde las 7:00 de la noche.

A Rangel le siguió con 19 puntos Helena Grozer, quien tuvo una actuación enorme con cinco de sus puntos por bloqueos, junto a 21 defensas y 11 pases. Tamara Otene añadió 16 puntos, 20 defensas y 23 pases, y Kara McGhee tuvo 15 tantos con cuatro bloqueos.

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La central de la Selección Nacional, Neira Ortiz, aportó siete puntos, casi todos en bloqueos, con cinco.

Por Juncos, Haley Busch hizo 22 puntos, y Naya Gross 16. Jennifer Nogueras tuvo un juego grandioso en causa perdida con 32 defensas y 20 asistencias.

Caguas pica al frente

Las Criollas de Caguas arrancaron al frente la serie semifinal B el viernes con un triunfo 3-1 sobre las Leonas de Ponce en el Coliseo Roger Mendoza, para continuar su dominio sobre el sexteto ponceño en 2026.

Las campeonas defensoras, que mejoraron a 7-0 este año en juegos contra las Leonas, dominaron por parciales de 19-25, 25-15, 25-17 y 27-25.

Temi Thomas-Ailara se eleva para rematar por las Criollas de Caguas en su primer juego de la temporada. (Suministrada / FPV)

La refuerzo Temi Thomas-Ailara se estrenó por las Criollas anotando 22 puntos en su primer juego con ellas este año, al reportarse tarde como el año pasado durante el curso de la postemporada. Veintiuno de sus puntos fueron en ataques. También tuvo 10 defensas y 14 pases.

Jenaisya Moore hizo 15 puntos y Diana Reyes 14, con cinco de ellos en bloqueos. Alba Hernández también bloqueó cinco balones, entre sus nueve puntos.

Por las Leonas, Sherridan Atkinson hizo 22 puntos.

El cuarto parcial de este partido tuvo un cierre dramático. Las Leonas intentaron extender el encuentro al decisivo quinto set al tomar ventaja de 21-19, tras un bloqueo de Atkinson sobre Thomas-Ailara, y un ataque de Claire Chaussee contra las manos del bloqueo criollo.

Pero las Criollas respondieron con un ataque por el centro de Hernández, y empataron con un error ofensivo de Chaussee. Desde ese punto, ambos equipos intercambiaron empates desde el 22 al 25, hasta que Caguas cerró el parcial y el partido con un ataque en corrida por la zona dos de Reyes, seguido por un error de Atkinson atacando.

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