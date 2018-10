Tras ocho años de personificar Captain America, el actor estadounidense Chris Evans ha decidido colgar el escudo y despedirse del superhéroe de Marvel, así lo pone de manifiesto en su cuenta de Twitter, al anunciar que terminaron las grabaciones de "Avengers 4".

El actor de 37 años escribió un emotivo mensaje en la red social para agradecer a sus fans y a la gente que lo acompañó durante todo ese tiempo.

“Oficialmente, he acabado Avengers 4. Ha sido un día emotivo, por decir lo menos. Interpretar este papel a lo largo de los últimos ocho años ha sido un honor. A todos delante y detrás de la cámara y en la audiencia, ¡Gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido”, escribió Evans en la red social.

Sus seguidores de inmediato reaccionaron al anuncio y expresaron su apoyo a su ídolo. Otros más reconocieron que les sorprendió el mensaje.

“No estoy listo para esto, contigo hasta el final, te vamos a extrañar”, fueron algunos comentarios que destacan en la cuenta del actor estadounidense.

Fue en el 2011 cuando Evans se puso por primera vez el traje del superhéroe al protagonizar Captain America: The First Avenger, para seguir en el 2012 con The Avengers.





Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.