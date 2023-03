La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española ofrecerá, como parte de su programa de seminarios virtuales, el titulado “Tres figuras fundacionales de nuestra literatura diaspórica”, que estará a cargo de la doctora Carmen Dolores Hernández. Los seminarios se transmitirán por la plataforma Zoom los martes 11, 18 y 25 de abril y 2 y 9 de mayo en horario de 7:00 a 9:00 p.m..

Situándolos en el contexto de la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX, el seminario presentará a tres escritores que iniciaron una tradición literaria alterna a la literatura canónica puertorriqueña: Arturo Alfonso Schomburg, Bernardo Vega y Jesús Colón.

Arturo Alfonso Schomburg

Schomburg (1874-1938), decidido a desmentir la afirmación de que “los negros no tienen historia”, se adelantó por décadas a los reclamos de igualdad de las personas de raza negra no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Emigró a Nueva York en 1891 y dedicó su vida a recopilar documentación para ilustrar el alcance de las contribuciones de su raza a la cultura universal y a escribir sobre ello. Su colección forma la base de los acervos del Schomburg Center for Research in Black Culture de Nueva York. En sus viajes de investigación a Europa, descubrió a figuras como el pintor Juan de Pareja, esclavo de Diego Velázquez (el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York inaugurará el 3 de abril de este año una exhibición de su obra). El interés de Schomburg en el tema racial estableció una de las constantes de la literatura diaspórica.

Bernardo Vega

Bernardo Vega (1885-1965) emigró a Nueva York en 1916. En su manuscrito, “La familia Farallón”, publicado por primera vez en línea el año pasado (base de sus Memorias, editadas por César Andreu Iglesias en 1977 con múltiples modificaciones), describe la comunidad puertorriqueña de Nueva York de principios del siglo XX. Ofrece también un panorama de la actividad de los boricuas en esa ciudad a finales del siglo XIX, cuando muchos -entre ellos un número considerable de obreros- lucharon con los cubanos contra el dominio español de las Antillas. La obra de Vega establece otro fundamento de la literatura diaspórica: la importancia de la memoria individual y la colectiva.

Jesús Colón

Los escritos de Jesús Colón (1901-1974) -periodista, escritor, activista político- son igualmente fundamentales para nuestra literatura de la Diáspora. Llegó a Nueva York como polizón en 1917, convirtiéndose en líder comunitario de los boricuas y comentarista de sus costumbres. Sus crónicas periodísticas -vívidamente descriptivas e irónicas- reflejan la vida puertorriqueña en aquella ciudad, proveyendo un elemento crítico y creativo que será otra constante en la literatura nacida en aquel entorno.

Para información, accede a página web de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española en: www.academiapr.org.