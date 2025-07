Actriz Joemy Blanco lanza libro infantil sobre el bienestar emocional

San Juan, Puerto Rico - Hay situaciones que ocurren en la vida, sean buenas o malas, que van preparando a las personas para poder afrontar más adelante otras etapas con mayor madurez y entereza. Ocurre, en ciertas ocasiones, que esas mismas personas deciden utilizar esos mismos aprendizajes y repartirlo a otras personas de distintas maneras.

En el caso de la puertorriqueña Joemy Blanco, quien se ha destacado como actriz, comunicadora y, más recientemente, como facilitadora de bienestar, su más reciente proyecto de vida ha sido la publicación del cuento ilustrado infantil “Las Milagros sí existen”. Lanzado de manera independiente, esta obra no solo busca entretener, sino también ofrecer herramientas de bienestar emocional tanto a niños como a adultos. Con una mezcla de ternura, introspección y color, este proyecto representa mucho más que una historia, es el reflejo de un camino de transformación personal de Blanco.

El cuento infantil ilustrado "Las Milagros sí existen", escrito por Joemy Blanco, ya está disponible para la compra. (Suministrada)

Con 44 páginas ilustradas, este libro combina técnicas de “mindfulness”, herramientas teatrales y un lenguaje accesible para ayudar a los más pequeños a reconocer y regular sus emociones. Blanco trabajó de la mano con el estudio Team Toon Studios, quienes captaron con gran sensibilidad el universo de Milagros.

Según narra el cuento, Milagros es una niña curiosa que aprende a conectar con su mundo interior mientras enfrenta distintas emociones. Esta historia nació de manera orgánica mientras Blanco daba clases de yoga y teatro a niños en varias escuelas en Miami, donde reside desde hace casi una década.

Historia que nace de las pérdidas

“Cuando me mudé a Miami, tomé una pausa del proceso actoral y le dediqué mucho, mucho tiempo a sanar mi interior. Ya me había certificado en yoga, para adultos y para niños y elegí empezar a facilitar clases, tanto en escuelas como en la cadena Telemundo. Lo hice conscientemente, porque sentía que lo que no quería, era como perder mi alegría interior”, explicó Blanco, quien comenzó a actuar en obras de teatro en la isla a los 16 años. “Estar con los niños me ayudó en mi proceso de sanación, porque estar cerca de ellos me recuerda ese juego, volver a tener curiosidad por la vida, volver a jugar, cantar canciones y contar historias desde una perspectiva bien inocente. De ahí, fue que precisamente que empezó a nacer orgánicamente esta historia de Milagros”.

Joemy Blanco, autora del libro "Las Milagros sí existen". (Suministrada)

Como dato curioso, Milagros es el segundo nombre de la autora, pero que nunca lo usó porque no le gustaba. “Siempre lo mantenía escondido, aunque algunos amigos que me conocen me llamaban así para molestarme. Pero, usar ese nombre para el personaje me ha ayudado como proceso de redescubrir mi esencia, de saber quién soy y no negar ninguna parte de mí”, explicó la puertorriqueña, quien es madre de dos hijas pequeñas.

De hecho, aunque es un cuento para niños, la autora ha recibido mensajes de adultos que se han sentido tocados profundamente por su contenido. “Una persona me escribió y me dijo: ‘Este libro me hizo conectar con mi niña interior’”, destacó Blanco, que estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, en México. “Por eso digo que no es solo un libro para niños. Es una lectura para familias, para que los cuidadores y los niños compartan un momento, hablen de sus emociones y aprendan que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino un poder”.

De la actuación al bienestar

Durante su carrera, y luego de terminar sus estudios en actuación, Blanco trabajó para Televisa por varios años, y luego se mudó a distintos países como Colombia, donde formó parte de las producciones de telenovelas para RCN, luego pasó a Los Ángeles, donde se le abrieron las puertas para formar parte un programa de entretenimiento de Sony Entertainment Television, donde entrevistó a un sinnúmero de actores de Hollywood quienes hablaban de sus estrenos en el cine. Mientras todo esto ocurría, se certificó en meditación y yoga en el Centro de Deepak Chopra, donde fue alumna directa de Chopra y del Dr. David Simon. Luego de un divorcio y de haber pasado por la pérdida de dos embarazos, Blanco decidió tomar nuevos rumbos, razón por la que se mudó a Miami.

Esa nueva faceta de facilitadora y educadora de bienestar apenas está tomando forma, ya que actualmente está finalizando una maestría ‘online’ en Estudios Avanzados de Teatro en España, con énfasis en transformación social y educativa. Con esto, planifica desarrollar materiales educativos y actividades alrededor del libro en Puerto Rico y otras regiones. De hecho, el 13 de agosto de 2025, a las 5:30 p.m., habrá una lectura del libro en la Biblioteca Infantil ¡Lee Conmigo!, en San Patricio Plaza, y el 9 de agosto de 2025 tendrá un evento de yoga para niños en Flow Studio, en Dorado.

Además de eso, Blanco ya tiene en su mente varias historias para expandir el universo del personaje de Milagro. “Me ha picado la vena literaria, como quien dice. Esto ha sido una evolución natural como comunicadora, pero este libro tiene otros capítulos que vienen, como quien dice, y otras ideas que ahí están marinándose”, añadió la puertorriqueña. “Todo esto toma tiempo, pero es algo que va a seguir en crecimiento junto a los ilustradores”.

Blanco, quien se convirtió en madre de dos niñas a través de la adopción, tuvo el apoyo de su esposo y de las pequeñas Celeste y Nina Lucía durante todo este proceso creativo. “Fue bien interesante, porque cuando estaba haciendo las primeras pruebas de impresión del libro para probar, lo leí con mi hija mayor, que en ese momento tenía ocho años, y me dijo ‘wow, mami, me gustó’”, explicó Blanco. “Pienso que en ese momento ella estaba pasando por las experiencias de Milagro, de ese proceso de encontrar su identidad, y se identificó un poco. Ese momento fue como una confirmación de que iba por buen camino. De hecho, empecé este libro cuando no era madre y, ahora, en el que mis hijas lo pueden tener en sus manos, leerlo y sentirse tan conectada con la historia, es como cerrar un círculo en mi vida. Es muy emocionante”.