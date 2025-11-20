Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ana Sofía Batlle se pierde y encuentra entre paisajes y figuras corporales en nueva exhibición

“Madreselva” se presentará en la galería Walter Otero Contemporary Art

20 de noviembre de 2025 - 5:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La artista dominicana ofrece una mirada fantástica y llamativa de los paisajes y los seres que interactúan con él. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La artista dominicana Ana Sofía Batlle presenta una muestra de su obra en nueva exhibición “Madreselva”, en la que entrelaza paisajes y figuras corporales en un diálogo profundo entre la naturaleza y la humanidad.

RELACIONADAS

Cada figura, aunque nace de la imaginación, posee una presencia física: parte humana, parte paisaje, parte sueño. Estas habitan “paisajes cargados”, combinaciones de elementos naturales con rastros de pensamiento, emoción y memoria, donde ramas, gestos y sentimientos se confunden. La muestra se estará presentando en la galería Walter Otero Contemporary Art.

Batlle se graduó del School of the Art Institute of Chicago en 2018. En 2019 realizó la prestigiosa residencia artística Athens Standards en Grecia, y en 2023 participó en el Vermont Studio Center (EE. UU.). En 2021 presentó su exhibición individual Paisajes Corporales en el Museo Peña Defilló de Santo Domingo, República Dominicana.

Según la artista, el corazón de esta serie se encuentra la metáfora del topiario, un ser vivo moldeado por la voluntad humana, pero que nunca deja de ser salvaje. “Al igual que nosotros, el topiario negocia entre lo que es y lo que desea ser. Mis figuras exploran esa tensión: la fuerza entre el crecimiento orgánico y la forma impuesta, entre lo que somos y lo que aspiramos a convertirnos”, explica.

Explican los organizadores que esta colección busca revelar la interacción entre el mundo y los seres que lo habitan, esa idea múltiple y entrelazada de lo que compone la existencia y la forma en que los humanos coexisten con los demás. Batlle explora tanto la conexión como la soledad, el equilibrio entre el movimiento y la quietud, y la paz que habita en lo cotidiano. A través de escenas del día a día —un abrazo, una danza, el apoyo entre hermanas, la meditación o la contemplación del cielo— la artista examina cómo las interacciones con el entorno transforman y cómo, a su vez, se dejan huellas en él.

Para la artista, el proceso de creación es igualmente esencial. Comienza con una intención o una imagen general, pero pronto se convierte en un acto de meditación silenciosa: añadir, observar, decidir dónde colocar otro punto, otra línea, otro detalle. Explica que se trata de un diálogo con la pintura, una búsqueda constante de armonía entre lo detallado y lo simple. La obra crece de manera intuitiva hasta alcanzar un equilibrio perfecto.

La investigación y la observación también son parte fundamental de su práctica. Batlle estudia distintos paisajes, tipos de topiarios, texturas y formas de interacción entre entornos. Observa constantemente la naturaleza y cómo artistas y jardineros la interpretan y transforman. Asimismo, se interesa por las dinámicas humanas: cómo las personas se relacionan entre sí y consigo mismas, y cómo esas relaciones influyen en la forma en que habitamos el mundo.

La naturaleza siempre ha vivido en nosotros y sigue dejando su huella, una marca silenciosa pero constante. Mi atención al detalle nace de esa conciencia: cada línea, hoja y contorno es una evidencia de ello”, señala la artista.

La obra de Batlle se construye sobre la tensión entre el vacío y la saturación, entre el detalle minucioso y la simplicidad esencial, describen los organizadores. Este contraste marca el ritmo de la composición entre momentos de silencio junto a momentos de intensidad, reflejando el mismo equilibrio que busca entre contención y expresión, quietud y movimiento, naturaleza y forma.

En su obra los paisajes, además, poseen un carácter lúdico, invitan a la mirada a recorrer, subir, bajar y descubrir. Entre líneas y puntos siempre hay algo nuevo que encontrar, un ritmo que se revela poco a poco. Algunos de estos paisajes desafían la lógica del mundo real —árboles que crecen sin fin, horizontes que se pliegan, geografías inventadas que fluyen hacia mundos soñados— creando un estado onírico anclado en la realidad.

A través de estas escenas imaginadas, Batlle invita a un mundo familiar y, a la vez, inventado, donde la naturaleza y el ser humano se funden en un intercambio continuo de ternura y devenir.

La exposición “Madreselva” de la artista Ana Sofía Batlle, inaugura el 20 de noviembre de 2025, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en 402 Ave. Constitución, San Juan, Puerto Rico.

Tags
Artes plásticasArteExposiciones de arte
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: