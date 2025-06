San Juan, Puerto Rico - El arte, en cualquier expresión, sirve como una herramienta en la cual las personas logran canalizar sus emociones, expresar su talento y, sobre todo, despejarse de cualquier situación negativa que pueda acompañarlo en su diario vivir.

En el caso de los integrantes del grupo “Shadow of the Dance”, que está compuesto por niños y jóvenes desde los 5 años en adelante de los residenciales públicos Luis Llorens Torres y Las Margaritas, el baile ha sido una pieza que les ha permitido enfocarse en lo positivo y dejar lo negativo a un lado.

En estos días, los más de 40 participantes de este cuerpo de baile han dedicado su tiempo y su esfuerzo en ensayar una pieza de baile con la que participarán en la sexta edición del evento “Our Residents Got Talent 6”. Esta iniciativa de la Administración de Vivienda Pública tiene como objetivo exponer y fomentar el talento artístico de los residentes de viviendas públicas en toda la isla.

Grupo de baile del Residencial Luis Llorens Torres Grupo de baile del Residencial Luis Llorens Torres que participará en el evento Residents Got Talent.

El espectáculo, que se llevará a cabo el miércoles, 18 de junio de 2025, a las 7:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, contará con una puesta en escena de 15 actos que incluirá bailes, canto e imitaciones. De la misma forma, habrá una sesión de modelaje antes del espectáculo que incluirá a muchos de los grupos participantes.

El coreógrafo Christopher West Collazo ayudó a montar el baile que el grupo Shadow of the Dance que presentará en el espectáculo "Our Residents Got Talent 6". (Ramon "Tonito" Zayas)

“‘Our residents Got Talent’ es una actividad de confraternización. Lo llamo así, porque ahí se unen todos los residenciales públicos, confraternizamos como familia, nos divertimos, bailamos, cantamos y disfrutamos. Esto es para el disfrute de la familia”, indicó Iris Yolanda Ríos Oppenheimer, líder comunitario del Residencial Luis Llorens Torres. “Participan diferentes grupos, de distintas compañías, que cantan y bailan. Es un evento donde se ve la alegría de los residenciales públicos, que es la parte buena de la que nunca se habla”.

El grupo de baile Shadow of the Dance, del Residencial Luis Llorens Torres y Las Margaritas, llevarán a cabo la pieza "La era de los años”, donde mostrarán bailes, música y vestimenta de distintas épocas. (Ramon "Tonito" Zayas)

Desde que se comenzó a realizar este evento, todos aquellos que participan del mismo, así como sus familiares, ponen su enfoque en su participación para dar lo mejor de sí, creado también una dinámica positiva que impacta a todos los niveles.

“De aquí han salido reconocidos bailarines y cantantes. Pero, además, nos hemos unido como comunidad y tenemos más comunicación entre nosotros mismos y entre otros residenciales”, explicó Ríos Oppenheimer, quien está a cargo del grupo “Shadow of the Dance”. “Este tipo de actividad saca a los niños de las calles. Le da otros pensamientos, le da motivación y le da la ligereza de pensar que no todo está perdido, que hay algo que se le puede sacar, que hay un futuro, que es lo más importante para nuestros jóvenes. Para mí es una cosa maravillosa. Mis niños lo disfrutan y se desarrollan, y hacen cosas que nunca habían pensado”.

El grupo "Shadow of the Dance" está compuesto por más de 40 niños y jóvenes de los residenciales Luis Llorens Torres y Las Margaritas. (Ramon "Tonito" Zayas)

Gran talento y mucho futuro

En el caso del grupo de baile “Shadow of the Dance”, dirigidos por el coreógrafo Christopher West, quien es residente del Residencial Luis Llorens Torres, presentarán la pieza ”La era de los años”, donde harán un viaje a través del tiempo y mostrarán la evolución de la música, el baile y la vestimenta en distintas décadas hasta llegar al presente.

La joven de 17 años, Michelle Fragoso, participará del evento "Our Residents Got Talent 6". (Ramon "Tonito" Zayas)

Para muchas de las participantes, esta será la tercera o cuarta vez que se presentan en el Coliseo de Puerto Rico y que han logrado experimentar de primera mano, lo que conlleva formar parte del andamiaje del evento “Our Residents Got Talent”, algo que les ha llevado a pensar en su futuro. “A mí, siempre me ha gustado bailar y estar en este grupo me ha llevado a muchos escenarios, me ha dado muchas oportunidades y he conocido muchas personas”, explicó Michelle Fragoso, de 17 años y criada en el Residencial Luis Llorens Torres. “Mi sueño es ser bailarina profesional y modelo. Además, quisiera trabajar en la televisión en un futuro”.

Layliany Meléndez Rivera, de 15 años, forma parte del cuerpo de baile de Dance of the Shadows. (Ramon "Tonito" Zayas)

De la misma forma, el baile y toda la dinámica que conlleva formar parte de un grupo de este tipo también les ha ayudado a manejar otros aspectos de sus vidas, mucho más allá de lo que es solamente moverse. “El baile me ha ayudado a expresar mis sentimientos. Me ayuda mucho a liberar mi estrés y a aprender más. Es por eso que no tengo ningún problema entre el baile y los estudios”, destacó Layliany Meléndez Rivera, de 15 años, y estudiante de la Escuela República del Perú. Esta simpática joven animó a que otros niños y jóvenes de residenciales públicos en Puerto Rico se unan a iniciativas como estas. “Les diría a todos ellos que no tenga miedo, que no piensen en lo que las personas van a decir, que sigan adelante y que si tienen ganas de bailar, que se atrevan”.