Buque escuela Juan Sebastián de Elcano visita el puerto de San Juan

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano arriba este sábado 28 de febrero al puerto de San Juan como parte de su XCVIII Crucero de Instrucción, travesía que comenzó el pasado 10 de enero desde Cádiz, España, con 73 guardiamarinas a bordo.

La emblemática embarcación de la Armada española zarpó del puerto andaluz con los alumnos de las promociones 428 del Cuerpo General y 158 de Infantería de Marina, quienes cursan el tercer año de su formación en la Escuela Naval Militar. El viaje se extenderá hasta el 31 de julio, cuando el velero regrese a Cádiz tras completar 11 escalas, 10 de ellas en el extranjero.

Durante el crucero, el buque cumple dos misiones principales: la formación integral —marinera, militar, social y humana— de los futuros oficiales, y el apoyo a la acción exterior del Estado español en los puertos que visita.

Antes de su llegada a Puerto Rico, el navío cruzó el Atlántico a vela e hizo escala en Puerto España. Tras su parada en San Juan, continuará ruta por Santo Domingo, Veracruz, Puerto Limón, Curazao, Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York.

El Juan Sebastián de Elcano permanecerá atracado en la capital puertorriqueña (en el Muelle 3) hasta el jueves 5 de marzo. Durante su estadía, el público podrá visitar la embarcación en los siguientes horarios:

Domingo 1 de marzo: 3:30 p.m. a 7:00 p.m.

Lunes 2 de marzo: 3:30 p.m. a 7:00 p.m.

Martes 3 de marzo: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y 3:30 p.m. a 7:00 p.m.

Miércoles 4 de marzo: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y 3:30 p.m. a 7:00 p.m.