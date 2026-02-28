Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buque escuela Juan Sebastián de Elcano visita el puerto de San Juan

El público podrá visitar la embarcación militar española desde el domingo, 1 de marzo

28 de febrero de 2026 - 9:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Construido en los astilleros "Echevarrieta y Larrinaga" de Cádiz, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano fue botado un 5 de marzo de 1927 y entregado a la Armada el 17 de agosto de 1928, con lo que lleva surcando los mares del mundo 90 años. (EFE)
Construido en los astilleros "Echevarrieta y Larrinaga" de Cádiz, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano fue botado un 5 de marzo de 1927 y entregado a la Armada el 17 de agosto de 1928.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano arriba este sábado 28 de febrero al puerto de San Juan como parte de su XCVIII Crucero de Instrucción, travesía que comenzó el pasado 10 de enero desde Cádiz, España, con 73 guardiamarinas a bordo.

La emblemática embarcación de la Armada española zarpó del puerto andaluz con los alumnos de las promociones 428 del Cuerpo General y 158 de Infantería de Marina, quienes cursan el tercer año de su formación en la Escuela Naval Militar. El viaje se extenderá hasta el 31 de julio, cuando el velero regrese a Cádiz tras completar 11 escalas, 10 de ellas en el extranjero.

Durante el crucero, el buque cumple dos misiones principales: la formación integral —marinera, militar, social y humana— de los futuros oficiales, y el apoyo a la acción exterior del Estado español en los puertos que visita.

Antes de su llegada a Puerto Rico, el navío cruzó el Atlántico a vela e hizo escala en Puerto España. Tras su parada en San Juan, continuará ruta por Santo Domingo, Veracruz, Puerto Limón, Curazao, Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York.

El Juan Sebastián de Elcano permanecerá atracado en la capital puertorriqueña (en el Muelle 3) hasta el jueves 5 de marzo. Durante su estadía, el público podrá visitar la embarcación en los siguientes horarios:

  • Domingo 1 de marzo: 3:30 p.m. a 7:00 p.m.
  • Lunes 2 de marzo: 3:30 p.m. a 7:00 p.m.
  • Martes 3 de marzo: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y 3:30 p.m. a 7:00 p.m.
  • Miércoles 4 de marzo: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y 3:30 p.m. a 7:00 p.m.

Considerado uno de los buques escuela más emblemáticos del mundo, el velero representa una tradición formativa que combina disciplina naval, diplomacia y proyección cultural en cada uno de sus puertos de escala.

Tags
San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 28 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: