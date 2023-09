Prepara tu agenda del fin de semana, en ruta por los teatros de Puerto Rico.

“Magia y Recuerdos”

El ilusionista Jorge Noda evocará los momentos más memorables de la vida de cada espectador a través de una experiencia única, este sábado, 2 de septiembre desde las 8:30 de la noche en el Teatro Yagüez de Mayaguez, con el espectáculo “Magia y Recuerdos”.

El ilusionista, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años, lleva trabajando este show cerca de dos años, por lo que asegura que atrapará a la audiencia llevándola por “un viaje emocional a través de los momentos más trascendentales de su vida”. Este mago asegura que los espectadores vivirán una experiencia única e inolvidable, al igual que descubrirán los secretos detrás de la mente humana.

Para Jorge Noda la magia es su mayor pasión, su vida, por lo que ejecuta este arte con disciplina y entrega. “Yo comencé aproximadamente a los cinco o seis años con un ‘kit’ de magia, despertando la curiosidad por este arte. Luego, al ver los espectáculos del famoso ilusionista David Cooperfield, supe que quería ser mago. Por eso, es que tengo la convicción de que todo en la vida comienza con un sueño. Fui autodidacta y empecé a comprar juegos de magia en una tienda que se llamaba Abracadabra. Cuando crecí hice algunos contactos y compré libros y los famosos VHS que me ayudaron a aprender otras cosas… Y como la necesidad es la madre de la invención, al no tener un mentor, yo creaba mis actos. Disfruté el proceso, que fue tedioso y sufrí, porque carecía de muchos recursos. Eso es lo que hoy me hace apreciar más la magia, lo que hago”, rememoró.

El ilusionista planifica llevar su show, producido por Nelson Castro, en gira alrededor de la isla, que anunciará más adelante. Los boletos para “Magia y Recuerdos” están disponibles en Ticketera.

Jorge Noda, ilusionista (Suministrada)

“Adolescentes, la obra”

El productor y locutor Jorge Pabón “Molusco” llegará al teatro acompañado -por primera vez- de sus hijos Ocean y Paula, para la versión teatral de “Adolescente”, el podcast que ha gozado de gran arraigo entre adultos y jóvenes desde su lanzamiento a principios de año.

“Adolescente, la obra” ya cuenta con una fecha completamente vendida en el Centro de Bellas Artes de Caguas, para el sábado, 2 de septiembre, y se han sumado nuevas funciones para 3, 9, 10 y 16 de septiembre.

“Adolescente, la obra” es una comedia familiar, escrita y dirigida por Carlos Vega, que presenta las ocurrencias y situaciones cotidianas que vive un padre soltero y cuarentón en su hogar con dos adolescentes.

“La comedia tiene un mensaje muy bonito. Tal y como lo hacen con el podcast que la familia se ha unido a vernos, con esta obra de teatro van a decir vamos a reunirnos como familia y esté mundo está bien cargado… y tenemos que unirnos como familia porque la familia es todo. La familia es la que te apoya y te dice la verdad en la cara. Estamos haciendo esta obra para que todo el mundo vaya. Por eso es familiar y PG. Deben ir para que se rían un poco, porque no todo es lloraera”, mencionó Ocean.

El elenco de la comedia es compuesto por Ali Warrington, Norwill Fragoso, Robert “Fantacuca” Maldonado, Naymed Calzada, Louis Arroyo y Rossana Pabón, quienes se unen para ser pieza fundamental en una velada en la que no faltarán las risas.

Los boletos para “Adolescente, la obra” están disponibles en la plataforma www.molusco.com.

“Mameyes 3:30″

La producción, basada en la tragedia ocurrida en Ponce durante la madrugada del lunes, 7 de octubre de 1985, subirá a escena el 2 y 3 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en funciones a las 8:30 de la noche y 3:30 de la tarde, respectivamente.

Esta producción teatral, escrita por Padre Orlando Lugo Pérez, autor del exitoso “Charlie, El Musical”, rememora los sucesos de la madrugada del lunes, 7 de octubre de 1985, en Mameyes, la montaña en el sector del barrio La Cantera, en Ponce, donde intensos aguaceros provocados por una onda tropical socavaron sus cimientos hasta que esta colapsó justo a las 3:30 de la madrugada. Esto llevó a un saldo de aproximadamente 130 muertos y 300 otras víctimas, que muchas de ellas nunca pudieron ser rescatadas del lugar, convirtiéndose en uno de los peores derrumbes en la historia de Puerto Rico.

Los interesados en comprar boletos ya pueden hacerlo a través de la plataforma Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce (787) 620-4444.

“¡Hasta las tetas 2023!”

La parodia política de Wilda Rodríguez regresa a Moneró Café-Teatro y Bar con más de veinte arreglos musicales sobre la situación política y social del país. La cita será el 1 de septiembre a las 8:00 de la noche y el 3 de septiembre a las 4:00 de la tarde. Los boletos están disponibles en Ticketera.

“Para’o Sin Manitas”

Por primera vez Jasond Calderón estará presentando su “standup comedy”, “Para’o sin manitas”. Este “standup” nos llevará a través de las historias de su vida desde su niñez hasta el presente, donde sus parodias y las manitas han formado parte de su vida sin darse cuenta. Nos contará desde su manera peculiar como su proceso en los medios ha sido de aciertos y desaciertos. Las funciones son el 2 y 3 de septiembre, a las 8:30 p.m. y 6:00 p.m., respectivamente, en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. Los boletos están a la venta a través de molusco.com.