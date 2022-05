El cadencioso ritmo de sus tambores estremece hasta al más tímido de sus interlocutores, cual pentagrama genético que despierta la herencia africana.

Pero detrás de cada toque se entona la verdadera historia de un Puerto Rico que por años “han pretendido ocultar”, pero su huella es tan fuerte que hace eco en la modernidad.

Es la misión del Colectivo Umoja, integrado por más de una decena de tocaores, bailaores y cantaores de la bomba puertorriqueña de todo el país, que decidieron juntarse para investigar de dónde procedían las canciones que interpretaban.

/ Julie Laporte, directora, cantandora, corista y compositora. (XAVIER GARCIA)

Adelis M. Pérez Laporte, cantadora, corista, bailadora y compositora. (XAVIER GARCIA)

Yvette Ayala, bailadora y corista. (XAVIER GARCIA)

Pedro L. Amaro Ruiz, mejor conocido como "Pepa", subidor y buleador. (XAVIER GARCIA)

“Lo de nosotros no era solo sentarnos a tocar y a cantar, sino que queríamos tener constancia de lo que ocurrió, para crecer y aprender más”, Julia Ivette “Julie” Laporte García, directora y cantaora del Colectivo Umoja. (XAVIER GARCIA)

Jose Luis "Archie" Archeval, subidor, buleador, cuás y corista. (XAVIER GARCIA)

El proyecto nació en Guayama, bajo la tutela de Julia Ivette “Julie” Laporte García que, durante décadas ha cantado en varios grupos de bomba, y, dada su curiosidad por la letra que entonaba, quiso juntar a otros talentos que al igual que ella, tenían la madurez suficiente para saber lo que ocurrió y aprender de sus hallazgos.

“Soy una persona bien curiosa acerca de la historia, amo la bomba desde el primer momento porque la llevo en la sangre, y me preguntaba de dónde salían las canciones en la bomba. No creo que en esos tiempos se trataba de que me inventé algo. Lo pude constatar más porque muchos años antes estuve con la familia Flores, del Puerto de Jobos de Guayama y las canciones eran de su familia e historias de esa comunidad”, destacó Julie de 56 años.

“Después de mucho leer constaté que esas canciones contienen las pistas de nuestra historia. Hicimos una reunión de personas que llevábamos mucho tiempo en la bomba en distintos grupos y comunidades y teníamos la madurez suficiente en la bomba para saber que lo de nosotros no era meramente sentarnos de vez en cuando a tocar y a cantar, sino que queríamos tener constancia de lo que ocurrió, para crecer y aprender más”, relató la integrante del grupo Bomba del Sur, dirigido por Edwin González.

Sin embargo, la idea no era dejar sus respectivas agrupaciones sino crear un complemento de lo que estaban haciendo. En búsqueda de un nombre, eligieron la palabra Umoja que significa unidad en suajili, un idioma adoptado por varias regiones de África.

El “familión” no se conocía hasta interactuar en el colectivo pues provienen de distintos pueblos como San Juan, Cayey, Ponce, Guayama, Salinas, Gurabo y Toa Baja, entre otros. Aunque cada uno había escuchado del otro y respetaban sus diversos roles en la bomba.

Además de Julie, entre sus integrantes se encuentra el maestro bombero José Luis “Archie” Archeval, Adelis M. Pérez Laporte, Minirka Cabán Casanova, Carlos David de Jesús Rivera, Pedro Luis “Pepa” Amaro Ruiz, Nadia Centeno, Pedro Antonio Cebollero, Sixto Javier Merced, Ivette Ayala y Cairis Yalees Pérez.

“Fue Ivette Ayala quien le dio el giro al colectivo, porque llegó un día y dijo que conocía a un señor llamado ‘Goro’ que vive en el puerto y sabe mucho de la historia. Y estaba una señora llamada Marta que también estaba en el puerto. Es Ivette quien viene con la idea de entrevistar a los mayores”, explicó.

“Fue el 30 de junio de 2017 que oficialmente nos sentamos a hablar con José Antonio Díaz Sabater, mejor conocido como ‘Goro’, y luego con Marta Almodóvar y eso dio el giro al Colectivo Umoja, teniendo canciones originales, utilizando y honrando las canciones tradicionales, buscando quienes las escribieron, qué decían en ellas y contando historias que los mayores que nos quedan vivos están compartiendo con nosotros”, sostuvo la cantaora de bomba.

Al escuchar la historia oral de los mayores, los integrantes del colectivo hallaron la historia de Puerto Rico.

“Encontramos la historia de Puerto Rico porque la historia que aprendemos en nuestras escuelas es una historia manipulada”, argumentó. “Si te fijas, te van a decir lo mismo, que somos producto de tres razas: española, taína y africana. A los africanos siempre te los enseñan en cadenas y arrodillados, te dicen que son esclavos y no que fueron esclavizados. Jamás he visto en los libros de Estudios Sociales que muestren a los africanos que estaban en Puerto Rico hablando, revelándose. Es una historia manipulada, que omitieron mucho de lo que ocurrió”, asintió.

“Para nosotros no solo se trataba de tocar música y no solamente de bomba. Cuando compartimos historias podemos enriquecer genuinamente la historia de nuestro país. Un país lo hacen las personas que día a día trabajan en distintos roles, ocupaciones desde la más humilde a la más prestigiosa. En el día a día es que se forja la historia de un país”, resaltó. “Al principio era averiguar el origen de las canciones de bomba. Luego empezamos a hablar con personas, no tan solo leer y buscar sino hacer rescate de la historia oral”, apuntó.

Finalmente, concurrió en que Puerto Rico experimenta un despertar de la bomba. “Muchos jóvenes están interesados en aprender a tocar el tambor, a bailar, en saber qué fue lo que pasó. Eso me pone super contenta”, dijo.