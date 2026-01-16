Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cuántas personas asistieron a la primera noche de las SanSe 2026?

El municipio estima una asistencia masiva durante la jornada inaugural, basada en datos integrados de transporte y monitoreo

16 de enero de 2026 - 10:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Fiestas de la Calle San Sebastián celebran este año su edición número 56 en del 15 al 18 de enero (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más. Visítalo aquí.

Más de 180,000 personas se dieron cita en la primera noche de las Fiestas de la Calle San Sebastián, según informó el viernes alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, tras analizar datos preliminares recopilados a través de múltiples sistemas de conteo y monitoreo.

La cifra estimada surge de un cálculo que integra información proveniente del transporte colectivo, plataformas de movilidad como Uber y “scooters”, el Tren Urbano, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la lancha de Cataño, así como registros de operaciones aéreas y otros sistemas de monitoreo terrestre y marítimo utilizados como parte del plan de manejo del evento.

“Este comportamiento de asistencia confirma que las Fiestas de la Calle San Sebastián siguen siendo el evento cultural más importante del país y que la gente confía en la organización, la seguridad y la planificación que hemos preparado para recibirlos”, expresó Romero Lugo.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián regresan al Viejo San Juan para celebrar lo mejor de las tradiciones puertorriqueñas Una marea de gente ya comenzaba a "subir y bajar" las calles del Viejo San Juan desde temprano en la tarde del jueves
1 / 28 | SanSe 2026: así arrancó el primer día de fiesta. Las Fiestas de la Calle San Sebastián regresan al Viejo San Juan para celebrar lo mejor de las tradiciones puertorriqueñas - Carlos Rivera Giusti

El alcalde indicó que el municipio continuará monitoreando la asistencia durante el resto del fin de semana, con el fin de ajustar los planes operacionales y de seguridad en el Viejo San Juan según sea necesario, y garantizar una experiencia positiva tanto para residentes como para visitantes.

“El éxito de esta primera jornada es reflejo del trabajo coordinado de todo el equipo municipal, las agencias de seguridad y los colaboradores que han estado meses planificando cada detalle”, añadió el líder municipal mediante las declaraciones escritas.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián celebran este año su edición número 56 en del 15 al 18 de enero, con cuatro días dedicados a la música, el arte y las tradiciones puertorriqueñas, marcando el cierre oficial de la temporada navideña en la isla.

Mira aquí el calendario artístico de los próximos días.

¿Qué dicen los turistas sobre los boricuas en las SanSe? Mira la curiosa respuesta

¿Qué dicen los turistas sobre los boricuas en las SanSe? Mira la curiosa respuesta

Desde estados como Montana hasta países tan lejanos como Nepal, miles y miles de turistas llegaron en avión y crucero a las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Fiestas de la Calle San SebastiánSanSe
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
