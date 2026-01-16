¿Cuántas personas asistieron a la primera noche de las SanSe 2026?

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más. Visítalo aquí.

Más de 180,000 personas se dieron cita en la primera noche de las Fiestas de la Calle San Sebastián, según informó el viernes alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, tras analizar datos preliminares recopilados a través de múltiples sistemas de conteo y monitoreo.

La cifra estimada surge de un cálculo que integra información proveniente del transporte colectivo, plataformas de movilidad como Uber y “scooters”, el Tren Urbano, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la lancha de Cataño, así como registros de operaciones aéreas y otros sistemas de monitoreo terrestre y marítimo utilizados como parte del plan de manejo del evento.

“Este comportamiento de asistencia confirma que las Fiestas de la Calle San Sebastián siguen siendo el evento cultural más importante del país y que la gente confía en la organización, la seguridad y la planificación que hemos preparado para recibirlos”, expresó Romero Lugo.

El alcalde indicó que el municipio continuará monitoreando la asistencia durante el resto del fin de semana, con el fin de ajustar los planes operacionales y de seguridad en el Viejo San Juan según sea necesario, y garantizar una experiencia positiva tanto para residentes como para visitantes.

“El éxito de esta primera jornada es reflejo del trabajo coordinado de todo el equipo municipal, las agencias de seguridad y los colaboradores que han estado meses planificando cada detalle”, añadió el líder municipal mediante las declaraciones escritas.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián celebran este año su edición número 56 en del 15 al 18 de enero, con cuatro días dedicados a la música, el arte y las tradiciones puertorriqueñas, marcando el cierre oficial de la temporada navideña en la isla.

