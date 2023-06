Existen circunstancias particulares en las que la palabra misma puede ser transformada en arte. La buena escritura es, por supuesto, el primer lugar donde esto sucede. La prosa, labrada por buenas manos, se convierte en un bufete de experiencias y sabores que le obsequian a los ojos el deleite único y exquisito que solo puede producir la buena lectura. Reina y señora en los campos de la escritura exquisita es la indeleble y noble señora a la que llaman poesía.

Aunque escribir poesía es considerado una de las formas más difíciles y grandes de la escritura, hay un oficio que ha estado atado a su existencia desde tiempos inmemorables: la declamación.

No han sido pocos los declamadores destacados en Puerto Rico, pero este arte de la palabra a viva voz ha sufrido de una presencia cada vez menor en la escena cultural. Hay personas, sin embargo, que se han dado cuenta de esto y que han decidido tomar cartas en el asunto. Personas como David Santiago.

“Soy multifacético, pero entiendo que el arte que más he dominado y que me ha traído las habichuelas, el arroz con habichuelas, es la declamación”, explica.

Santiago ha sido uno de los declamadores más reconocidos en la isla. Su inconfundible voz gruesa lo ha colocado en un sitial de la cultura popular boricua y su pasión por la poesía lo ha hecho uno de los defensores más feroces de este arte. Su historia es algo así como un camino trazado por el destino propio. Es como si hubiera nacido para su arte.

“En la escuela intermedia y allí, en un salón de clase, ya yo tenía la voz grave, como que la escuchas ahora. Lo que pasa es que yo no sabía que tenía un instrumento que me iba a facilitar a mí la supervivencia, vamos a decirlo así”, cuenta. Fue una maestra quien por primera vez descubrió su potencial. “Me dice, ‘le tengo una asignación, quiero que se memorice este poema’. Era un poema de Pablo Neruda”.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca…

Después de memorizarlo, regresó a donde la maestra para recitarlo. Pero la reacción no fue la esperada. A la instructora no le gustó su estilo al recitar poesía romántica. Su voz necesitaba algo más fuerte, le dijo.

“Y entonces me da un poema de Julia de Burgos, un poema bien extraño que casi nadie sabe que lo escribió y que se lo escribió a la guerra hispanoamericana y se llama ‘Ochenta mil hombres muertos’”.

Ochenta mil intereses

a la vida le disparan

con ochenta mil fusiles,

ochenta mil negras balas,

ochenta mil egoísmos

que ochenta mil vidas matan.

El poema, uno de los más desgarradores escritos por Julia de Burgos, es una crítica a la guerra y a la sangre que derrama innecesariamente. Su maestra pensó que sería ideal en la voz profunda del joven estudiante. “Ella me envió a un certamen que estaba dedicado a Julia de Burgos. Ese certamen de declamación era la primera vez que yo participaba en una cosa como esta porque yo ni sabía donde estaba metido. Y el poema se me olvidó”.

A pesar de ese olvido, la experiencia caló profundamente en Santiago y le motivó a continuar explorando los horizontes de ese arte. “En adelante yo comencé a leer poesía, me interesé en la poesía, e incluso comencé a escribir poesía”.

Luego, otro memento crucial marcó su vida. Una importante competencia de declamación nacional iba a tomar lugar.

“Y yo no fui seleccionado, lamentablemente. Pero eso me empezó a trabajar a mí en la mente y el día del certamen yo tuve algo que se me movió en el corazón. Cogí un carro público desde Juana Díaz hasta Ponce y otro de Ponce a Adjuntas, y cuando llegué a la escuela ya el certamen estaba terminando. Ya el jurado iba a deliberar y yo me le acerqué por la parte de atrás de la plataforma o del escenario donde estaban llevando a cabo el certamen y le dije al moderador que me permitiera a mí recitar en lo que el jurado deliberaba”, cuenta.

Subió entonces a tarima con la intención de declamar y mantener al público entretenido mientras la deliberación tomaba lugar. “Recité ‘Ochenta mil’ y el público se puso de pie y me pidió otro. Le recité ‘La muñeca’ de Vidal Danza, un poeta español, le recité ‘Valle de collores’, recité cinco poemas porque seguían pidiéndome y ese día el Instituto de Cultura Puertorriqueña había enviado un premio especial para alguien que se destacara. Y ese premio me lo dieron a mí”.

Ese atrevimiento le cambió la vida. “Para mí, eso fue tan y tan grande. Me recibieron en la escuela como un héroe y de ahí en adelante yo dije ‘esto es lo que yo necesito hacer en la vida’”, recuerda.

“Una de las formas de fortalecer la identidad es a través de la poesía: para desarrollar la memoria, la educación, incluso la dicción. La poesía es el mejor género para lograrlo”, dice. (Jorge A Ramirez Portela)

Lo que vino después fue una vida larga y próspera como declamador nacional. Representó a Puerto Rico por todo el mundo y obsequió su voz y su palabra a públicos repletos de almas deseosas de ser conmovidas. A pesar de su distintiva carrera, en tiempos recientes ha disminuido su presencia debido a varios problemas de salud. Por otro lado, hay un problema que afecta a su arte de manera inminente.

“El arte de la declamación está en este momento en extinción”, dice.

Aunque entiende que hay varias razones que han afectado la prominencia de la declamación en la cultura popular, Santiago cree que el problema es uno de educación. “Lamentablemente, no es la educación que necesitamos. Porque es una educación que está creada para mantenernos... No te voy a dar la palabra, no te la voy a dar porque la vas a escribir”, dice con una risa breve que retumba.

Explica, además, que la poesía en sí misma es crucial para el progreso de la puertorriqueñidad. “Una de las formas de fortalecer la identidad es a través de la poesía: para desarrollar la memoria, la educación, incluso la dicción. La poesía es el mejor género para lograrlo”.

Y es que para David Santiago, un declamador no solo es alguien que recita. Para hacerlo, no es suficiente memorizarse un poema. Hay que conocer la obra del poeta. Hay que escudriñar entre versos y estrofas para encontrar sus secretos. Hay que adueñarse del poema y recitarlo con voz y presencia propia. Para ser declamador hay que atreverse a sentir profundamente.