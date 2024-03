De gira Las Jevas de Teatro Breve por Nueva York, Hartford y Boston

“Estamos locas por presentar este trabajo al público de la diáspora, nos estamos divirtiendo mucho ensayando ‘Las Housewives de Miramar’, que andan celebrando el cumpleaños de Grecia en New York” , expresó Hernández, quien interpreta a Rita en esa parodia y que también llevará a su famosa Guanina.

Las Jevas comenzarán su gira el viernes 15 de marzo en el Hostos Center for the Arts & Culture de Nueva York. El sábado 16, estarán en el Hoffman Theater de University of Saint Joseph en West Hartford y el domingo, 17 de marzo, se presentarán en el Semel Theater de Arts Emerson en Boston.