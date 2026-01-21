Dedican las SanSe de Orlando a Tito Trinidad

El sábado, 24 de enero, un gran predio de terreno de Orlando, Florida, se llenará de banderas boricuas, resonará el retumbe de panderos y la puertorriqueñidad se celebrará en una gran fiesta: las “Sanse Takes Orlando”. Este año, el evento está dedicado al legendario boxeador Félix “Tito” Trinidad, quien se unirá a decenas de artistas y artesanos representando lo mejor de la cultura y sabor de la isla.

“Estaba haciendo unos ‘parties’ de marquesina hace 15 años y quisimos hacer las Fiestas de la Calle San Sebastián. En lo que era “La Casa de Puerto Rico”, celebramos uno de esos eventos, donde se reunieron más de 800 personas. Ahí llevamos artesanos, plena y comida. En los próximos, en otro local reunimos más de 8,000 personas. Ese fue el inicio de esta historia, porque cada año crecía más y más”, dijo Tomás Javier Rivera, quien junto a su esposa, Rosanna Tarrab, son los creadores del evento en Orlando.

El evento ha crecido tanto que es considerado la celebración más grande de la cultura boricua en la Florida Central, a la que se espera que más de 25,000 personas asistan este año. Manny Manuel será el artista principal invitado, junto a otros como La Tribu de Abrante, Plenamar Latino y Rika Rumba, y a Ivelissa Ríos, influencer y creadora de contenido, quien será la presentadora. “Por supuesto que tendremos bomba y plena con el grupo Kalinda, con la tradición musical y cultural de la Escuela de Bomba y Plena de Tata Cepeda”, dijo el productor, residente de Orlando desde el 1998.

Parte del público que se dio cita desde temprano en la edición pasada. (Suministrada)

La actividad también se ha convertido en una plataforma de exposición y venta para decenas de artesanos, que presentan sus trabajos a los asistentes. Este año serán 140 los artesanos y de ellos, 30 viajarán desde Puerto Rico para llevar sus trabajos que incluyen pinturas, esculturas, artículos en cerámica y joyería, la mayoría de ellas alusivas a la isla.

“Ya no solo somos un festival para puertorriqueños, porque aquí se integran hermanos de otros países, que vienen a conocer más o disfrutar de nuestra música, nuestra cultura y nuestros sabores representados en docenas de kioscos con variedad de comida típica que incluye bacalaítos y alcapurrias. Además, queremos que el evento siga sirviendo para recalcar lo que somos y nuestra herencia para las nuevas generaciones que han nacido en la Florida Central, pero que siguen siendo puertorriqueños. Nos satisface ver familias completas de varias generaciones disfrutando de todo esto”, dijo Rivera.