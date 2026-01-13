Opinión
Música
Ivy Queen encabezará los conciertos de Mardi Gras en Universal Orlando

El popular parque temático ubicado en Florida contará con 11 conciertos en vivo

13 de enero de 2026 - 3:22 PM

Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cantante puertorriqueña Ivy Queen encabezará los conciertos durante las celebraciones de Mardi Gras en Universal Orlando Resort, que se llevarán a cabo del 7 de febrero al 4 de abril, e incluirá desfiles de carrozas y actuaciones de otros artistas, como la estrella del pop Bebe Rexha.

El popular parque temático ubicado en Florida contará con 11 conciertos en vivo entre esas fechas para conmemorar Mardi Gras, una festividad vibrante y colorida que culmina la época de Carnaval, informó en un comunicado Universal.

Además de Ivy Queen, quien actuará el 15 de febrero, y Bebe Rexha, que lo hará el 14 de marzo, el cartel también incluye otras figuras destacadas como el DJ y productor Zedd, ganador en 2014 de un premio Grammy a la mejor Grabación Dance/Electrónica por el tema ‘Clarity’, y que animará el ambiente el 15 de marzo.

La celebración vendrá acompañada por una colección de doce carrozas “diseñadas para celebrar el espíritu vibrante de Nueva Orleans”, epicentro mundial de esta festividad.

“La deslumbrante variedad de carrozas recorrerá las calles del parque, acompañadas de artistas callejeros enérgicos, cuentas coloridas volando por el aire y música en vivo llena de energía en cada rincón”, agregó el comunicado.

El festival también tendrá un apartado especial para la gastronomía, con una selección de más de 40 platillos inspirados en la cocina internacional para los visitantes.

Tags
Ivy QueenUniversal StudiosOrlandoMardi Gras
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
