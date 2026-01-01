Opinión
Despedida de año histórica: miles celebraron la llegada del 2026 desde San Juan y Utuado

El evento se celebró por primera vez de forma simultánea en Distrito T-Mobile, y el Estadio Ramón Cabañas

1 de enero de 2026 - 12:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Miles de personas despidieron el año 2025 en grande en un el evento histórico The Sounds of Puerto Rico: New Year’s Eve Edition, que se celebró por primera vez de forma simultánea en Distrito T-Mobile, en San Juan, y el Estadio Ramón Cabañas en el municipio de Utuado.

Ambas celebraciones, lideradas por la Compañía de Turismo, fueron transmitidas en vivo a nivel local por Wapa de 9:00 p.m. a 12:30 a.m.

En el anuncio del evento, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, destacó que “esta histórica celebración simultánea desde la zona metropolitana y la región central de la Isla refleja nuestro firme compromiso de impulsar el desarrollo económico y turístico de todas las regiones de Puerto Rico. A través de eventos de gran escala como este, celebramos nuestra cultura, apoyamos a los comercios locales y proyectamos a Puerto Rico ante el mundo como un destino diverso y lleno de talento”.

El público pudo disfrutar de una programación ampliada que incluyó presentaciones de Olga Tañón, Víctor Manuelle, Algarete, Cuenta Regresiva y Plenéalo, desde San Juan. Mientras que la celebración de Despedida de Año desde el Estadio Ramón Cabañas, en Utuado, contó con presentaciones de Jerry Rivera, Manny Manuel, Adean Cabán, Algarete y Luva, llevando esta fiesta al corazón de la zona central de la Isla como parte de los esfuerzos de descentralización turística.

Redacción El Nuevo Día
