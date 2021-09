El Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, se dispone este lunes a anunciarles a los productores de espectáculos musicales y teatrales que, efectivo de inmediato, todas las funciones deberán ser para personas que hayan completado las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Yo voy a emitir una carta de parte del CBA a los productores mañana, lunes, donde se hace efectivo que para todas las producciones el público tiene que estar vacunado full, con ambas dosis, porque no se van a aceptar funciones híbridas y la razón es por eso, porque no podemos estar con este susto a la hora del evento, que llegue Salud y quieran intervenir”, indicó Jetppeht Pérez De Corcho Morgado, gerente general de Bellas Artes.

La determinación responde directamente a lo ocurrido el viernes, cuando a menos de un día para el show de comedia “#FreeFrancis”, el Departamento de Salud aprobó y horas después desaprobó la dispensa solicitada por la firma Casa Productora, que preside el productor Raymond Gerena, para que se le permitiera llevar a cabo la función al 100% de capacidad, tanto para personas vacunadas contra el COVID-19 como para quienes presentaran un resultado negativo al coronavirus con una vigencia de 72 horas o menos.

La solicitud partió de lo entendido por el productor e inclusive por la gerencia del CBA, basándose en la Orden Administrativa del Departamento de Salud del pasado julio la cual establecía que los eventos para 500 personas o más estaban obligados a solicitar tarjeta de vacunación o un resultado negativo a la prueba de COVID-19. El show, que se presentó el sábado en la Sala de Festivales del CBA, comenzó a venderse a partir de esa orden, por lo que se promovió para personas vacunadas y no vacunadas.

El pasado martes el secretario de Salud, Carlos Mellado, sin embargo, anunció una nueva orden administrativa que establece que los eventos que se realicen al 100% de capacidad tendrán que ser para quienes hayan completado la inoculación.

Este cambio motivó a Gerena a solicitar la dispensa y en una primera carta dirigida a su socio Juan Cruz, productor general de Casa Productora, con fecha del viernes 17 de septiembre y firmada por Mellado, se expuso que, “evaluada su solicitud, protocolo de prevención y medidas cautelares incluidas en su comunicación, autorizamos que se celebre el evento multitudinario de referencia vía excepción, exigiendo que los asistentes estén completamente vacunados o presenten una prueba negativa de COVID-19 de 72 horas o menos anterior al evento”.

El mismo día Mellado le dirigió otra carta a Cruz, la cual planteaba un escenario distinto:

“Evaluada su solicitud, protocolo de prevención y medidas cautelares incluidas, autorizamos el evento multitudinario de referencia vía excepción, exigiendo que los asistentes estén completamente vacunados”.

Esto causó que llegada la función el sábado no se le pudo dar acceso a las personas que llegaron con el resultado negativo de la prueba de COVID-19 que se estiman fueron muy pocas, menos de 10, según el cálculo del CBA. A estas personas se les tuvo que devolver el dinero. La sala tiene una capacidad de cerca de 1,800 butacas.

“Nos pudimos presentar porque o no llegaron los no vacunados y los que llegaron, pues se les tuvo que reembolsar el dinero, pero es una falta de respeto no solamente para nuestra industria, para los actores, para el público. Ese show estaba vendido hace meses, tanto así que no hicimos publicidad de la obra porque no había necesidad de hacerlo”, lamentó Gerena, quien ya tomó la determinación de dirigir sus producciones al público exclusivamente vacunado.

“Ahora con la gira de ‘¿Cómo evitar enamorarse de un pen$#%?’ nos vamos solo vacunados con excepción de este próximo fin de semana, que estamos en San Sebastián, porque el Alcalde no quiere operar al 100%, sino al 50%, que ahí no me aplica. Pero para las próximas funciones será solo para vacunados porque lamentablemente este cambia y cambia nos está afectando”, puntualizó.

Según el director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández, en una reunión convocada para el pasado lunes por el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (COPEP) en el mismo CBA y con la participación de distintos profesionales de la industria del entretenimiento, él orientó sobre la importancia de velar por la salud de Puerto Rico, advirtió que las órdenes ejecutivas y administrativas son cambiantes y dio la alternativa para que las producciones soliciten una dispensa para ser evaluada.

Las versiones de Gerena y de Juan Carlos Zapata, vicepresidente del COPEP, apuntan a que Hernández validó entonces que se llevara a cabo el show de forma híbrida sin mostrar conocimiento de que un días después, el martes, el secretario de Salud emitiría una nueva orden.

Hernández negó que esto se trate de una persecución a la industria de espectáculos, como se ha sugerido.

“Jamás, jamás, eso es una cosa que jamás vamos a hacer eso, porque para unos elementos de persecución el departamento no se reuniría con este gremio colectivo, como lo hemos hecho (también) con el sector privado”, afirmó el ejecutivo para seguido exhortar al CBA a tomar una postura como la asumida por el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y el Coca-Cola Music Hall de recibir exclusivamente a personas vacunadas.

“Bellas Artes tiene que tomar una postura al respecto. Los asuntos que han salido apremiantes son del Centro y hemos estado ahí trabajando mano a mano con ellos, pero tienen que tomar una postura contundente sobre el asunto. Nosotros no la podemos establecer, nosotros establecemos las guías y las guías están claras”, puntualizó Hernández.

Otra situación a la que hace referencia el representante de Salud ocurrió en las recientes funciones de la pieza “Trapos sucios”, producida por Jorge Pabón “El Molusco”, la cual igualmente se vendió para un público mixto y al momento de las funciones, el Departamento intervino y no permitió la entrada a las personas con resultados negativos a COVID-19.

COPEP, en voz de Zapata, instó al Departamento de Salud a que se le considere como organismo que representa la industria del espectáculo “y que antes de imponer estas medidas”, les tomen en consideración.

“No tiene que pedir permiso, pero nos puede tomar en consideración para nosotros servir de facilitadores y no que se torne una situación entre el Departamento de Salud y los productores”, sostuvo el vicepresidente de ese cuerpo.

Zapata, asimismo, adelantó que está buscando orientación para saber si es correcta la metodología usada por Salud al momento de hacer las intervenciones. “Salud no se supone que confisque la puerta y decida quién entra y quién no entra, son los empleados del CBA y si ellos identifican que alguien entró en violación a la orden administrativa, multan al venue y multan al productor, pero ellos se cuadran en la puerta y son los que deciden quién entra y quién no entra”.

A partir de esta controversia, el representante del COPEP, teme dos cosas: “Que por nosotros reclamar una cosa que nos parece justa, entonces la solución sea, sabes qué, se acabaron las dispensas, todo el mundo tiene que cancelar los eventos como un acto de revanchismo, o que esperen al día del evento para entonces empezar a notificarnos que tiene que ser 100% para vacunados, cuando la realidad es que puede haber una comunicación y las cosas se pueden hacer de otra manera”.