23 de noviembre de 2025
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Festival Somohano impulsa el lanzamiento de nuevas becas a estudiantes de música

La Cooperativa de Ahorro y Crédito TUCOOP creó el fondo de becas para menores de 21 años

23 de noviembre de 2025 - 3:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante el espectáculo “Me Enamoro de Ella”, un tributo sinfónico a los éxitos de Juan Luis Guerra y 4.40 junto a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, se hizo el anuncio de las becas. (Alejandro Granadillo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Cooperativa de Ahorro y Crédito TUCOOP anunció la creación de un programa de becas dirigido a músicos menores de 21 años pertenecientes a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

La iniciativa fue presentada durante el intermedio del concierto “Me enamoro de ella: Tributo Filarmónico a 440″, dentro de la primera edición del Festival Somohano que inició el pasado 16 de noviembre y se extiende hasta hoy, domingo, 23 de noviembre. La primera edición del Festival Somohano celebra el 75 aniversario de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

Según indicó Luis Fernando Toledo Bayouth, presidente de TUCOOP, la iniciativa surge tras observar la destacada participación de músicos jóvenes —algunos de 15 y 16 años— que integran varias secciones de la orquesta. Toledo Bayouth señaló que el programa buscará apoyar su desarrollo académico y profesional mediante ayudas para estudios, adquisición de instrumentos y otros recursos educativos.

Los detalles del programa serán divulgados próximamente junto a la Fundación Arturo Somohano y la administración de la Orquesta Filarmónica.

La programación, organizada por la Fundación Arturo Somohano en colaboración con Prolat Entertainment, incluye tributos filarmónicos, conciertos temáticos y el debut de Yolandita Monge en formato orquestal. En la noche del sábado la intérprete ofreció un gran concierto y hoy regresa a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Previo al concierto de Yolandita se presentó el espectáculo “Me enamoro de ella: Tributo Filarmónico a 440″ que reunió a la Orquesta Filarmónica bajo la dirección del maestro Ángel “Cucco” Peña, con arreglos del reconocido director Manuel Tejada. El elenco de solistas estuvo compuesto por Camelia Muñiz, Gilmarie Villanueva, Ricardo Rosado y Luis Obed Velázquez, quienes interpretaron un repertorio emblemático de Juan Luis Guerra y 4.40. La producción incluyó piezas como “Como Abeja al Panal”, “Bachata Rosa”, “Amor de Conuco”, “Rosalía” y “Ojalá Que Llueva Café”, presentadas con orquestación completa, coros en vivo y una puesta escénica que combinó talento vocal, instrumental y coreográfico, reforzando la experiencia sinfónica del festival.

El Festival continúa con los espectáculos Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA y Yolandita: Filarmónica.

La participación de TUCOOP como presentador forma parte de los esfuerzos de la cooperativa por ampliar su contribución al sector cultural, en el marco de su décimo aniversario. El festival también cuenta con el apoyo del Municipio de San Juan y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Los boletos para las funciones del Festival Somohano están disponibles en www.tcpr.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
