18 de noviembre de 2025
78°nubes rotas
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Festival Somohano inicia con gala filarmónica y continúa este fin de semana

“Fiesta en San Juan” marcó el debut del evento cultural, que seguirá con tributos y Yolandita Monge en el Centro de Bellas Artes

18 de noviembre de 2025 - 7:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Festival Somohano en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce. Foto: Gianfranco Gaglione / Captiva Digital Media (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce se vistió el pasado domingo de gala para recibir "Fiesta en San Juan", una presentación de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico que con un matiné inaugural dio inicio a la esperada primera edición del Festival Somohano.

El estreno se caracterizó por una tarde llena de música compuesta por el maestro Arturo Somohano, veteranos compositores que al igual que Somohano han dejado un legado, pero también de noveles compositores que se abren paso con propuestas valientes y versátiles para acercar este tipo de música a públicos jóvenes.

El concierto Fiesta en San Juan estuvo dirigido por José Manuel Febus González, talento joven y promesa en la dirección de orquestas, que hilvanó un repertorio variado transitando por temas como “Dime” del maestro Somohano, un fabuloso medley de danzas de Juan Morel Campos, “Travesía Campesina” del joven cuatrista puertorriqueño Luis Sanz, “Suite de San Juan” del maestro Somohano, así como la “Obertura Idilio Sinfónico” del maestro Ángel “Cucco” Peña, entre otras grandes creaciones.

La fiesta musical tuvo entre sus grandes invitados a los maestros Roselín Pabón, Ángel “Cucco” Peña, Frankie Suárez y la escultora María Elena Perales- quien tuvo a su cargo la restauración de la escultura del maestro Somohano que adorna la plazoleta del Teatro Tapia en Santurce, Roberto Vigoreaux, la actriz Mariam Pabón, el presidente de la junta de directores de TuCoop Fernando Toledo y al alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero.

También estuvo presente la hija del maestro Somohano, Margarita Somohano y su hija Laura Colón Somohano (nieta de Somohano) quienes agradecieron la tenacidad de todos los que han trabajado en este festival para continuar con el legado musical de su padre a través de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

El Festival Somohano continúa esta semana con estas presentaciones:

Viernes, 21 de noviembre

En la Sala de Festivales en el CBA llegará el Festival Somohano con “Me Enamoro de Ella: Tributo Filarmónico a 440″, un recorrido musical y teatral al estilo Broadway que revive los clásicos de Juan Luis Guerra y 440 pero en una impresionante versión filarmónica.

Sábado, 22 y domingo, 23 de noviembre

El festival honrará la calidad interpretativa de la Orquesta con la histórica presentación de “Yolandita Filarmónica”. La voz más romántica de Puerto Rico, presentará por primera vez un concierto para reinterpretar sus grandes éxitos en un formato majestuoso y lleno del misticismo creado para el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. La propuesta presentará un repertorio con arreglos especiales para la ocasión y en donde la voz y los temas favoritos de la cantante se presentan con las sublimes armonías que ofrecen la más de 60 músicos en escena. La Orquesta será dirigida por una mujer, la maestra Johanny Navarro.

Domingo, 23 de noviembre

En un matiné muy especial regresará con toda su energía al Festival, “Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA”. Esta será la séptima presentación de la puesta en escena que se ha convertido en una de las propuestas favoritas presentadas por Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

El Festival Somohano aspira a convertirse en un nuevo referente en el calendario cultural del país, ofreciendo al público una oportunidad de excelencia para disfrutar espectáculos de primer nivel mientras se honra la trayectoria de uno de los músicos más influyentes de Puerto Rico.

Los boletos para las funciones de este fin de semana del Festival Somohano están disponibles a través de www.tcpr.com, www.ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Orquesta Filarmónica de Puerto Rico
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
