En una carta enviada a The New York Times el 29 de marzo de 1903 (firmada con su seudónimo de ‘Guarionex’ ), Arturo Alfonso Schomburg decía que “…hasta el más humilde de los nacidos en ese querido y hermoso terruño se enorgullece de ser puertorriqueño…el nombre de Puerto Rico se empezó a usar hace más de trescientos años y no hay duda de cuán sagrado y querido fue y es para quienes allí nacieron y cuán dulcemente ha sido inmortalizado por sus poetas…”

Reconocido estudioso de la cultura negra que a principios del siglo XX reunió una importante colección de libros, grabados y documentos sobre esa cultura, Schomburg dejó varios testimonios del aprecio que tenía al suelo donde decía haber nacido. La mayoría de sus biógrafos señala que fue en San Juan, en 1874. En este libro, sin embargo, la historiadora aguadillana Haydée Reichard De Cardona presenta documentos que contradicen tal afirmación. Tras una investigación minuciosa, concluye que la madre de Schomburg, Mary Joseph, nació hacia 1837 en la isla de Santa Cruz, que se trasladó a Santo Tomás en 1868 y que llegó a Puerto Rico en mayo de 1872 con un niño pequeño, a quien llevó a bautizar en la iglesia de San Francisco, en San Juan. (Aunque era anglicana de religión, en Puerto Rico aún no existía la libertad de culto; el bautismo, por otra parte, funcionaba como un registro que aseguraba la identidad civil de la persona.)

Reichard consultó el certificado original de bautismo de Schomburg, donde los apellidos de la madre y la abuela materna aparecen como Goddbourg. La palabra, sin embargo, está tachada y encima, aparece “Schumburg” ambas veces, indicando una alteración del original. Al describir los primeros años de Mary Joseph con su hijo en San Juan, la historiadora señala que el niño estudió en el Colegio de Párvulos y luego, en la Escuela Industrial del Instituto Civil de Segunda Enseñanza, especializada en artes y oficios, donde aprendió el oficio de tipógrafo, que ejerció en la imprenta de José González Font, en la calle Fortaleza. Allí conoció al escritor José Antonio Daubón, quien escribió una carta de presentación para el joven cuando este marchó a Nueva York en 1891, identificándolo como Arturo Alfonso Schomburg.

En Nueva York, Schomburg se vinculó con el club patriótico Dos Antillas, comprometido con la lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico de España. Fue secretario del club y su firma en las minutas alternó entre “Schumburg” y “Schomburg”, pasando por A.A.S. Joseph (el apellido de su madre). A partir de 1896, demuestra Reichard, su firma se estabiliza: usa consistentemente el apellido Schomburg y se hace llamar Arthur. Según la autora, se fue “norteamericanizando”: se casó con una estadounidense, tuvo un hijo y se unió a un grupo de intelectuales negros que lo estimuló a estudiar e investigar sobre la cultura negra.

Pero si -como sostiene Reichard (confirmándolo con una prueba de ADN)- no hay un vínculo biológico entre Schomburg y la familia de origen alemán establecida en Mayagüez y encabezada por Carlos Federico Schomburg (presunto padre de Arturo), ¿por qué adoptó este el apellido? La historiadora nos refiere a Dolores Díaz, hermana de crianza de Arturo. Hija natural, ella sí, de Eduardo Schomburg (Arturo era su primer nombre) y nieta de Carlos Federico, la familia Schomburg -con la cual Daubón estaba emparentado políticamente- conocía de esa filiación. Al identificarlo como Schomburg en su carta de presentación, Daubón -según Reichard- le dio a Arturo Alfonso la identidad con que sería conocido.

El libro tiene un interés innegable aunque persisten ciertas interrogantes, entre ellas las alternancias entre ‘Schumburg’ y ‘Schomburg’, que pueden -o no- ser fruto de la casualidad y/o de imprecisiones de los copistas. Problemática también es la atribución del apellido Schomburg a Arturo Alfonso por su relación con Dolores Díaz. Si bien Daubón selló su identidad como Schomburg, ¿por qué siguió firmándose Schumburg y/o Joseph por un tiempo? ¿Cómo, cuándo y quién cambió Goddburg por Schumburg en el certificado de bautismo?

Sea como fuere, lo cierto es que Arturo Alfonso Schomburg parece haberse sentido puertorriqueño toda su vida: así se identificó y como tal se unió desde Nueva York a la guerra de independencia contra España. Como Schomburg, además -el más reconocido de quienes llevan ese apellido- ha pasado a la historia por sus ejecutorias intelectuales.