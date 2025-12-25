El Nacimiento Viviente: 40 años de tradición navideña en Carolina

Fundado el 18 de diciembre de 1985, la iniciativa El Nacimiento Viviente celebra 40 años de trayectoria ininterrumpida, y se consolida como una de las tradiciones culturales navideñas más largas y significativas del municipio y del país.

Según se comunicó, el origen del evento se remonta a una invitación directa del entonces alcalde José Aponte de la Torre, padre del actual alcalde José Carlos Aponte Dalmau, quien conocía el trabajo artístico que realizaba Florentino Rodríguez en su iglesia, donde producía obras y presentaciones teatrales.

Al reconocer el valor cultural de esas producciones, el alcalde le solicitó llevar ese mismo concepto de El Nacimiento Viviente al pueblo de Carolina.

La primera puesta en escena, presentada en el 1985, contó con la participación de empleados del municipio, miembros de la iglesia, así como niños de la escuela maternal, lo que estableció un modelo de integración comunitaria en sus inicios.

Desde entonces, el evento fue desarrollando diversos conceptos escénicos, siempre partiendo de la idea original del El Nacimiento Viviente, pero explorando nuevas propuestas narrativas y visuales actualizada a los tiempos.

A lo largo de sus cuatro décadas, se señaló que el evento ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. Durante momentos críticos como el huracán María y la pandemia, la tradición logró mantenerse viva a pesar de las limitaciones.

En el caso de María, cuando los recursos eran escasos, actores y colaboradores donaron su talento y tiempo para que el evento pudiera realizarse, reafirmando su carácter solidario y su arraigo comunitario.

Esa misma voluntad permitió que el El Nacimiento Viviente continuara presentándose aún en los momentos más difíciles, al recibir siempre el aplauso y apoyo del pueblo, que ha hecho de este evento uno que ya forma parte de su tradiciones navideñas.

Como parte de su evolución artística, El Nacimiento Viviente ha contado con la participación de reconocidas figuras del teatro y la televisión puertorriqueña. Entre los actores y actrices que participaron en los primeros años de la producción se destacan: Gladys Rodríguez, Sully Díaz, Nydia Caro, Alba Nydia Díaz, Sharon Riley, Angela Meyer, Johanna Rosaly, Lourdes Collazo, Pedro Juan Figueroa, Eileen Navarro, Ivonne Goderich, Alfonsina Molinari y René Monclova, entre otros.

La continuidad del proyecto ha sido posible gracias a la visión y constancia de Florentino Rodríguez y su empresa Producciones Aragua. (Suministrada)

Por otro lado, los artistas que actualmente forman parte de la producción son: Herbert Cruz, Cristina Soler, Rafael José, Jorge Luis Ramos, Cristina Sesto, Maricarmen Avilés, Linette Torres y Wanda Sais. Se destaca la participación de Jonathan Cardenales, quien ha sido parte del elenco de forma continua desde el 2011.

La continuidad del proyecto ha sido posible gracias a la visión y constancia de Florentino Rodríguez y su empresa Producciones Aragua, responsables de mantener viva la producción durante 40 años consecutivos.

Para Rodríguez, El Nacimiento Viviente trasciende lo artístico y se convierte en un compromiso personal con su comunidad. “Para mí es un honor, primero porque yo soy de Carolina, yo tengo un compromiso moral con mi pueblo”, expresó el productor en declaraciones escritas.

La edición de este año, que se presenta bajo la producción de Producciones Aragua y gracias al respaldo del Municipio Autónomo de Carolina y su alcalde José Carlos Aponte Dalmau, se llevará a cabo del 25 al 30 de diciembre en los Jardines del Museo del Niño de Carolina. Las funciones serán del 25 al 29 de diciembre a las 7:30 p.m., mientras que el 30 de diciembre se presentarán dos funciones, a las 6:30 p.m. y 8:30 p.m. Todas las presentaciones serán gratuitas.

