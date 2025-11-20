“El sueño”: autorretrato de Frida Kahlo, a punto de batir récords en subasta

Nueva York - Un autorretrato de 1940 de la famosa artista mexicana Frida Kahlo en el que aparece dormida en una cama podría hacer historia el jueves cuando salga a la venta en Sotheby’s de Nueva York.

Con un precio estimado de entre 40 y 60 millones de dólares, “El sueño (La cama)” podría superar el precio más alto alcanzado por una obra de cualquier artista femenina cuando se ponga a la venta. Ese récord está actualmente en 44.4 millones de dólares, pagados en Sotheby’s en 2014 por “Jimson Weed/White Flower No. 1”, de Georgia O’Keeffe.

El precio más alto en una subasta por una obra de Kahlo es de 34.9 millones de dólares, pagados en 2021 por “Diego y yo”, que representa a la artista y a su marido, el muralista Diego Rivera. Se dice que sus cuadros se han vendido en privado por incluso más.

El cuadro subastado representa a Kahlo dormida en una cama de madera de estilo colonial, envuelta en una manta dorada bordada con enredaderas y hojas. Sobre ella, aparentemente levitando sobre los postes de la cama, yace un esqueleto de tamaño natural.

En su nota de catálogo, Sotheby’s dice que el cuadro “ofrece una meditación espectral sobre la porosa frontera entre el sueño y la muerte”.

Expuesto públicamente por última vez a finales de la década de 1990, el cuadro es la estrella de una venta de más de 100 obras surrealistas de artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst y Dorothea Tanning. Proceden de una colección privada cuyo propietario no ha sido revelado.

Kahlo se retrató a sí misma y los acontecimientos de su vida, que se vio alterada por un accidente de autobús a los 18 años. Empezó a pintar postrada en cama, se sometió a una serie de dolorosas operaciones en la columna vertebral y la pelvis, y tuvo que llevar escayola hasta su muerte en 1954, a los 47 años.

“El esqueleto suspendido se interpreta a menudo como una visualización de su ansiedad por morir mientras duerme, un temor demasiado plausible para una artista cuya existencia diaria estaba marcada por el dolor crónico y los traumas del pasado”, señala el catálogo.

