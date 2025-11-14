El teatro cubano dice presente en Puerto Rico con la puesta en escena de “Manteca”

La icónica obra cubana “Manteca”, del dramaturgo Alberto Pedro, llega por primera vez a Puerto Rico como parte de la oferta del 55to Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña, presentándose en suelo boricua los días 14 y 15 de noviembre en el Teatro Francisco Arriví, en Santurce.

El Nuevo Día conversó con la actriz cubana Beatriz Valdés sobre su participación en esta emblemática pieza y lo que representa presentarla ante el público puertorriqueño.

“Traer ‘Manteca’ a Puerto Rico honra esa sensación que tenemos todos los cubanos y, parafraseando la canción maravillosa de Pablo Milanés, ‘Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas’”, comentó al hablar sobre la emoción de presentar esta pieza, bajo la dirección de Raúl Martínez.

“Nosotros sentimos que Puerto Rico es, de hecho, hoy por hoy, lo que sería Cuba si Cuba hubiera tenido un futuro, un futuro que todavía no se ve y que cada vez está más lejano, lamentablemente. Y precisamente traer esta obra para acá, donde el pueblo puertorriqueño puede reconocer la magnificencia de esta obra y todas las reflexiones que están escondidas allí y que aparecen mágicamente en este montaje nuevo, es algo verdaderamente extraordinario. Porque este es un público que ama, no solamente conoce y ama el teatro cubano y la cultura cubana, sino que ama a Cuba y ama al cubano. El cubano siempre se ha sentido representado en este país”, añadió la artista.

La actriz cubana Beatriz Valdés. (Suministrada)

La producción está protagonizada por la Valdés junto a Gilberto Reyes y Enmanuel Galbán, de la mano de Gabriel McRoberts y la compañía Bululú.

Esta comedia dramática —un clásico del teatro cubano contemporáneo— se desarrolla en el contexto del colapso económico que vivió Cuba tras la caída del bloque socialista. La historia transcurre en un apartamento familiar donde tres hermanos enfrentan el hambre, la desesperanza y las tensiones del encierro durante el día de Despedida de Año. En medio de la escasez y el desencanto, los personajes se ven obligados a confrontar sus frustraciones y a descubrir que la única salvación posible es la unión familiar.

La obra habla sobre la familia y la esperanza en tiempos difíciles. ¿Qué parte de la historia te toca más a nivel personal?, preguntó este rotativo.

“Te puedo decir que cada paso que recorro en esta obra me va atravesando despacio, como si fuera una cebolla que pierde una capa a cada paso. Cada momento que Alberto Pedro siembra en esta obra refleja un rincón dolido, agrietado de nuestra historia, pero al mismo tiempo él ofrece una luz, una belleza, una magia, una poesía, una metáfora y una reflexión profunda de que en la vida no existe quiebre”, expresó Valdés.

Con mucha emoción, la actriz reconoció que cada función de “Manteca” se convierte en un viaje personal hacia su memoria y su cultura.

“Es una obra estremecedora, pero también estremece de una manera muy gratificante. Por recrear la idiosincrasia de mi país, de mi pueblo, su cultura, su profundidad intelectual, la capacidad y la profundidad de sus reflexiones intelectuales, sociales, políticas. En esta obra, para mí personalmente, a través de mi personaje Dulce, está mi madre, están mis tías, están mi abuela, están las madres de mi familia, a las que he amado y a las que he observado durante tanto tiempo. Y Dulce, para mí, es el resumen de esas mujeres que me han acompañado a lo largo de mi vida”, reflexionó sobre su personaje, Dulce, en una obra que llega a suelo boricua tras una gira en escenarios de Estados Unidos, en el XII Festival Internacional de Teatro República Dominicana.

¿Qué mensaje te gustaría que el público puertorriqueño se lleve después de ver Manteca?

“Me gustaría que el público confirmara lo necesario del teatro, lo imprescindible que es el teatro para el ser humano. Que el público saliera con la confirmación de que el teatro nunca va a desaparecer, que el ser humano necesita ser representado. Y el teatro es el lugar donde podemos revivir la maravilla y el espanto de una manera segura, a salvo. Y si el público de Puerto Rico se va del teatro con esta sensación, me doy por satisfecha, porque entonces valió la pena”, finalizó Valdés.