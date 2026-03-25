El Teatro Oller reabre sus puertas en Bayamón

Ubicado en el corazón de la Ciudad del Chicharrón, el Teatro Oller se erige como una joya del estilo Art Déco. Su fachada de tres niveles, caracterizada por líneas horizontales, esquinas curvas y ornamentos geométricos, no es solo un edificio, sino un testimonio visual de la modernidad arquitectónica en Puerto Rico.

Nombrado en honor al ilustre pintor bayamonés, figura clave del impresionismo latinoamericano, este teatro sirve como un puente entre las artes plásticas y las artes escénicas. Inaugurado para enriquecer la vida cultural de los residentes, el espacio mantiene vivo el nombre de un artista que retrató la esencia de la isla.

Este 2026, tras varios años en desuso o con actividad limitada, el reconocido productor Eric Duars junto al municipio de Bayamón, anunció un acuerdo colaborativo para la administración y operación formal del recinto, lo que marca su regreso oficial a la cartelera cultural de la ciudad.

“Básicamente, el municipio nos permite impulsar el uso de las facilidades y promoverlas”, dijo el empresario en entrevista con El Nuevo Día. “Al principio quisimos darle un estilo café teatro, pero la realidad es que antes de empezar a romper y ponernos creativos, nos reunimos con los promotores y cogimos el ‘feedback’ de muchos”, añadió.

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El proceso de renovación, que inició en 2020, modernizó las instalaciones sin perder la esencia histórica de la estructura. La inversión por parte de Duars Venue incluyó más de $50,000 en equipo técnico y, con su reapertura, se logra la creación de 40 empleos, directos e indirectos. Con capacidad para aproximadamente hasta 800 personas, el teatro combina su legado histórico con mejoras en infraestructura y en su equipo, y está disponible para todo tipo de eventos, desde teatro, conciertos y privados.

“El que venga aquí se pone creativo. Si te pones a ver, es bastante accesible comparado a otros venues. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con las oficinas”, sostuvo Duars. De igual modo, resaltó las cualidades que colocan a este recinto es una de las áreas más vibrantes de la isla.

El creativo sumó la gastronomía, así como la llegada de nuevos comerciantes a la cercanía de dos estaciones del Tren Urbano y múltiples estacionamientos.

Eduardo Cajina, gerente del teatro, celebró que durante la primera fase de la apertura son varios los eventos que ya se han celebrado. Asimismo, adelantó que la agenda se comenzó a llenar.

“Es un espacio donde la gente va a poder compartir y ya hemos visto cómo. Ya el libro se abrió. Tenemos a muchas personas haciendo reservas. Tenemos todo tipo de eventos hasta bodas”, explicó.

La reapertura del Teatro Oller no solo rescata un legado histórico, sino que también se consolida como un motor cultural y económico para Bayamón. Se estima que el teatro realizará unos 150 eventos al año por los que podrá recibir alrededor de 90,000 visitantes para generar un impacto económico de 5 millones.

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