Estas son las obras del Festival Teatro de la Mujer 2026

El Teatro Braulio Castillo en Bayamón llevará en marzo la quinta edición del Festival Teatro de la Mujer.

Enmarcado en el mes internacional de la Mujer, el Festival Teatro de la Mujer es un espacio único en Puerto Rico para exponer, celebrar y cuestionar las múltiples miradas femeninas desde las artes escénicas.

En esta quinta edición, el festival se desarrollará a lo largo de cuatro fines de semana consecutivos. Se presentan cuatro producciones que abarcan drama, comedia, monólogos, stand up e improvisación teatral para adultos, integrando además por primera vez un musical infantil para el disfrute de toda la familia.

El festival abrirá del 6 al 8 de marzo de 2026 con “Tata y Mela tienen un show”, una producción de OPM Events protagonizada por Marisé “Tata” Álvarez y Mariela “Mela” Pabón, bajo una dirección colectiva. Esta primera colaboración formal entre ambas artistas puertorriqueñas combina el stand up comedy con el sketch y la improvisación teatral.

Marisé Álvarez y Mela Pabón. (Suministrada)

Las comediantes y amigas compartirán con el público los caminos que las llevaron a encontrarse, así como anécdotas sobre los once años de amistad que han forjado. A través del humor abordarán temas como el amor, el desamor, la amistad y la manera en que navegan juntas su inmadurez y sus neuras, conectando con la audiencia desde la complicidad y la honestidad.

El segundo fin de semana, 14 y 15 de marzo de 2026, subirá a escena “Ozana y sus emociones”, de Producciones Girasol, con la participación de Andrea Toro, Alfonsina Molinari, Wanda San Miguel y Luis Galán, bajo la dirección de Alfonsina Molinari.

Obra Ozana y sus emociones. (Suministrada)

Esta propuesta infantil y familiar invita al público a reconocer, comprender y expresar las emociones de manera sana y respetuosa. A través de una historia sensible y llena de magia, Ozana aprende que todas las emociones son válidas y que gestionarlas con empatía es fundamental para convivir sin violencia. En el marco del Festival, la obra propone una mirada preventiva sobre los derechos de las mujeres, sembrando desde la infancia valores como el respeto, la autoestima, la escucha y la resolución pacífica de conflictos.

Del 20 al 22 de marzo de 2026 se presentará “Historia de Mujeres”, una producción de Corillo Eventos, con las actuaciones de Linnette Torres, Wanda Sais, Deddie Romero, Paole Mercado y Thalía Ortiz, bajo la dirección de José Manuel Díaz y Cristina Robles.

La pieza está compuesta por una serie de monólogos que parten del uso social de la palabra “puta”. Más allá de su significado tradicional, la obra examina cómo este término ha sido utilizado como insulto y mecanismo de control moral hacia mujeres que se salen de lo esperado.

Historia de Mujer. (Suministrada)

Cada historia revela personajes femeninos de distintas edades y contextos sociales, mostrando relatos de dolor, resistencia, humor, contradicción y valentía. La propuesta alterna entre el humor crítico y la intensidad del drama para desnudar vivencias íntimas y realidades colectivas que suelen permanecer silenciadas.

El festival culminará del 27 al 29 de marzo de 2026 con “Noches de Impro en Panties”, una producción de Teatro Breve bajo dirección colectiva, con la participación de Isaira Noriega, Maurim Chiclana, Helena Ramírez y otras improvisadoras invitadas. La propuesta presenta improvisaciones en distintos formatos sobre las situaciones que viven las mujeres en Puerto Rico y cómo las enfrentan y resuelven a su manera, ofreciendo un espectáculo dinámico, irreverente y profundamente conectado con la realidad contemporánea.

Con esta quinta edición, el Festival Teatro de la Mujer reafirma su compromiso con la creación escénica enfocada en las experiencias femeninas, ampliando su alcance al integrar una propuesta familiar dentro de su programación y fortaleciendo su impacto cultural.