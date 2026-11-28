Las noches de arte volverán a tomar protagonismo en Santurce con una nueva edición de “Martes de galería”, una iniciativa que invita al público a recorrer diversos espacios culturales mientras descubre exposiciones, conversa con artistas y disfruta del ambiente creativo que caracteriza al sector. Como parte de esta jornada, The Gallery at SPOT abrirá sus puertas para presentar una muestra que reúne el trabajo de dos artistas vinculados por el lenguaje del arte urbano y la influencia compartida entre Puerto Rico y Nueva York.

Ubicada en el 2023 de la calle Loíza, la galería participa en el evento con la exhibición de Vero Rivera y LeCrue, una propuesta que permanecerá en sala luego de su apertura el pasado 20 de noviembre. La muestra plantea el grafiti como una conversación constante entre Puerto Rico y Nueva York, partiendo de la huella que dejaron los artistas puertorriqueños en la escena neoyorquina y de cómo espacios como Santurce han desarrollado su propia respuesta artística a esa historia.

Trabajo de la artista puertorriqueño Vero Rivera. (Suministrada)

La programación especial de “Martes de galería” se celebrará el 1 de diciembre, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., e incluirá la exhibición en sala, música a cargo de CLMDO y la última oportunidad para visitar un “pop-up” de grabados y piezas impresas que estarán disponibles para la venta en la galería lateral.

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La exposición reúne dos miradas distintas que dialogan desde el arte urbano. Por un lado, Rivera, pintora y muralista nacida en San Juan, presenta una obra reconocida por sus composiciones orgánicas y simétricas inspiradas en la naturaleza. Egresada de la Escuela de Artes Plásticas, la artista también es cofundadora del Taller Malaquita en Santurce y ha exhibido su trabajo en países como México, República Dominicana, Japón y Estados Unidos.

Pieza de arte de LeCrue, en exhibición en The Gallery at SPOT. (Suministrada)

Por otro lado, participa LeCrue, conocido también como LeCrue Eyebrows, un artista callejero radicado en Queens, Nueva York. Su trabajo se ha dado a conocer a través de ‘stickers’ dibujados a mano distribuidos por distintos espacios de la ciudad, así como por sus pinturas en acrílico de figuras geométricas en blanco y negro. Su estilo ha sido descrito como una forma de neoprimitivismo urbano y, fiel a su filosofía creativa, mantiene el anonimato para que la atención recaiga exclusivamente sobre la obra.