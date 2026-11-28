Una vez más Alejandra Guzmán tuvo que interrumpir un concierto debido a una dislocación de cadera, un momento que fue muy difícil, debido a que su presentación en la Arena Ciudad de México de la noche del viernes era muy especial para ella, según sus propias palabras.

Eran las 9:10 p.m. cuando comenzaron a apagarse las luces y el entusiasmo de la gente se dejó escuchar con una ovación, como parte del espectáculo de su gira “Los que nos quedamos”.

La Guzmán no podía iniciar de otra forma un concierto, sino con toda la vibra rockera que la ha caracterizado, así que del fondo del escenario se abrió a la mitad una pantalla, para dejar salir a Guzmán arriba de un auto convertible, mientras la introducción de “Miralo, mírala” sonaba, entonces ella hizo lo que mejor sabe, poner buen ambiente.

Casi al terminar su canción, la artista brincó el parabrisas y se sentó en el bonete, mientras dos bailarines se acercaron a ella, entonces sucedió algo inesperado.

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“Chicos se me salió la cadera de nuevo, lo siento tanto, qué pena tenía tantas ganas, cuando me senté se me salió, pero creo aquí está mi doctor”, expresó Guzmán angustiada.

Entonces se hizo el silencio y permaneció una luz central en el escenario encendida, mientras el público pensaba que se trataba de una broma, apelando al sentido del humor que la rockera tiene, pero después de 10 minutos en el sonido local del recinto se dio un mensaje, que el concierto se había cancelado y se reprogramaría para otra fecha.