Regresa la tradición al Centro de Bellas Artes de Santurce con “El Cascanueces” de Ballet Concierto de Puerto Rico, única compañía en Puerto Rico que ha presentado este clásico navideño en su versión completa por 45 años.

Las funciones para público general se llevarán a cabo el viernes, 4 y sábado, 5 de diciembre a las 8:00 p.m. y el domingo, 6 de diciembre a las 4:00 p.m. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Rico, dirigida por el maestro Carlos Ávila, interpretará nuevamente la icónica composición de Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Además de las funciones para público general, al igual que el año pasado, se realizará una función especial “sensory-friendly” para niños y jóvenes con condiciones de diversidad funcional, tales como síndrome down, autismo, entre otras. Esta función especial será el sábado, 5 de diciembre a las 2:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de las Bellas Artes Luis A. Ferré.

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“La idea es que estas familias puedan disfrutar de nuestra producción junto a sus seres queridos con necesidades especiales y que tengan la libertad de actuar y reaccionar a lo que ven en el escenario sin limitaciones”, expresó Sandra Almodóvar Feliberti, directora ejecutiva de Ballet Concierto de Puerto Rico. “La función ‘sensory-friendly’, que se llevará a cabo por tercera vez, es el único espectáculo de ballet en Puerto Rico dirigido a la población con diversidad funcional, y ha sido una experiencia preciosa para el público, los bailarines y el equipo de Ballet Concierto.” Esta función especial “sensory-friendly” está siendo auspiciada también por la Corporación del Centro de las Bellas Artes Luis A. Ferré. Las familias y las entidades interesadas en que sus pacientes o alumnos puedan disfrutar de esta experiencia con su familia, pueden comunicarse con Ballet Concierto al (787) 724-7032.

El Cascanueces es la historia de Clara Silberhaus, a quien su padrino, el mago Herr Drosselmeyer, le regala un Cascanueces la noche de Navidad. Clara, muy emocionada con su regalo, se queda dormida. Al dar las 12:00 de la medianoche, en su sueño comienza una batalla entre ratones liderados por su Rey y soldados dirigidos por el Cascanueces, quien ha cobrado vida. El Cascanueces vence al Rey de los Ratones gracias a la ayuda de Clara, quien luego descubre que su Cascanueces se convierte en un apuesto joven. El Cascanueces en agradecimiento la lleva a viajar por el Reino de las Nieves y el Reino de los Dulces. Los roles principales del Hada Grajea y su Caballero serán interpretados por Andrea Ayala y Javier Moreira, y la Reina de las Nieves por Adriana Alvarado, todos miembros de la compañía. Además Adriana estará acompañada por el artista invitado, Jonhal Fernández, como el Rey de las Nieves. Osmay Molina, quien fuera bailarín principal de Ballet Concierto, estará interpretando por primera vez al mago Herr Drosselmeyer en esta edición del 45to aniversario.

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Los miembros de la compañía y el taller de Ballet Concierto de Puerto Rico comparten escena con más de un centenar de jóvenes bailarines de diferentes escuelas de baile, además de estudiantes del Conservatorio de Ballet Concierto y ex bailarines de la compañía. “Todavía estamos celebrando los éxitos artísticos y comerciales que fueron Lago de los Cisnes y Drácula. Como siempre cerramos el año con broche de oro con El Cascanueces,” indicó Victor Gili, director artístico de la compañía. “Vivimos agradecidos del público que nos ha acompañado por 45 años celebrando la época navideña junto a Ballet Concierto, y esperamos que sigan con nosotros por muchos años más”.

Paulson Puerto Rico y Paulson Family Foundation son los benefactores principales de la temporada de Navidad. Los precios de los boletos son: planta baja $35 y planta alta $25 y están disponibles a través del siguiente enlace: https://www.ticketera.com/events/detail/el-cascanueces-2026-45to-aniversario