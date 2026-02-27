Entre lo futurista y lo ancestral: así es el arte de de Raúl Esterás

Resulta inevitable observar con detenimiento y explorar palmo a palmo las piezas de Raúl Esterás, en las que conjuga el minimalismo con el expresionismo abstracto mientras borra las fronteras entre la pintura, la escultura y la instalación.

Por más de una década este artista natural de Caguas ha trabajado con intensidad, enfoque y compromiso en el proceso de definir y depurar su lenguaje plástico hasta alcanzar una identidad propia, lo que a muchos artistas toma más tiempo, si acaso logran conseguirlo.

Entrega y sacrificios han valido la pena al punto de trascender el archipiélago puertorriqueño para exhibir en Europa y América Latina. Ahora el público local podrá disfrutar de una muestra amplia de su talento en la exposición “Topografías Esterianas” a partir del viernes 27 de febrero, a las 7:00 p.m., en el espacio artístico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito TUCOOP, en Santurce.

PUBLICIDAD

Pieza “Crack solar” (2024) de De Raúl Esterás. (Suministrada)

“Trabajo dos movimientos artísticos, el minimalismo y el expresionismo abstracto. A través del tiempo mi enfoque ha sido cómo lograr fusionar estos dos movimientos, que podrían percibirse como contradictorios, y creo que en esta exposición lo he logrado”, afirmó Esterás.

Tal y como establece el galerista y promotor de arte REM Escobar en el texto curatorial de la muestra: “en ‘Topografías Esterianas’ se despliega un territorio híbrido donde la ciencia ficción y lo real no se oponen, sino que se entrelazan como capas de una misma geografía imaginada. La serie propone un diálogo constante entre lo antiguo y lo futurista: vestigios de civilizaciones pasadas conviven con proyecciones de ciudades que aún no existen, o que tal vez ya existen en otras coordenadas del universo. Este cruce temporal no busca nostalgia ni anticipación tecnológica, sino una conciencia expandida del tiempo, donde la memoria y la especulación comparten el mismo plano cartográfico”. El resultado evoca en el espectador una especie de mapas o planos de civilizaciones perdidas en un tiempo imaginario, futurista o ancestral.

“Topografía Esteriana I” (2023), del artista Raúl Esterás. (Suministrada)

Observar el entorno es fundamental para Esterás, quien confiesa sentir atracción y curiosidad particular por la huella que dejan en el paisaje las estructuras abandonadas. Entonces interviene la madera a fuerza de herramientas, fuego y pigmentos en una especie de ritual de limpieza y resignificación. Líneas de diversas profundidades evocan abismos, excavaciones o senderos, paisajes y topografías tan terrenales como interestelares.

El carácter tridimensional y el uso puntual del color se lucen en obras que bien pueden colgarse de una pared, ubicarse en medio de un espacio o, tal vez, ambas cosas. Esa experiencia se aprecia en conjuntos que se disponen una parte como un cuadro y otra como una pieza funcional que el propio Esterás describe como “asientos contemplativos que forman parte de la obra al tiempo que sirven para observarla”.

PUBLICIDAD

Con el negro como protagonista, grises, tonos primarios y secundarios aportan profundidad de campo y destaque a cuadrículas talladas a sierra, taladro y caladora. El resultado es una conversación balanceada entre pintura y escultura de armonía cabal.

Pieza “Artificial Future Cities” (2022), de artista puertorriqueño Raúl Esteras. (Suministrada)

El público que se dé cita en la Cooperativa de Ahorro y Crédito TUCOOP tendrá la oportunidad de admirar el trabajo de un artista autodidacta que ha participado en ferias de arte internacionales como Volta Art Fair en Basel, Suiza; en la London Art Fair, en Inglaterra; y en Zoonamaco en Ciudad de México; y que con la muestra “Artificial Future Cities” fue seleccionado para participar en la exhibición bianual organizada por la European Cultural Centre como parte de la 59na Bienal de Venecia, Italia, en 2022.

A lo largo de esta trayectoria de éxitos, Esterás ha contado con la guía y la colaboración del curador independiente y director artístico REM Escobar, fundador de las galerías de arte internacional y puertorriqueño REM Project y A’List Art Gallery.

Escobar describe la experiencia en Venecia junto a Esterás como “un proceso de aprendizaje mutuo que dio paso a una iniciativa para insertar a Puerto Rico de manera oficial en la Bienal de Venecia, en una dupla galería–artista”. De ahí gestó la entidad sin fines de lucro Consolato REM Brega, en 2024, como la primera organización puertorriqueña con artistas locales en participar en una bienal paralela en el marco de la prestigiosa Bienal de Venecia, donde ese año presentó el trabajo de los consumados artistas Daniel Lind Ramos, Awilda Sterling-Duprey, Chemi Rosado Seijo y Celso González. En 2026 Escobar revalida como curador independiente al someter el trabajo de José Ruiz con el que Puerto Rico volverá a estar presente en ese importante escaparate internacional de la plástica.

PUBLICIDAD

“Que Raúl Esterás exponga en el espacio de TUCOOP representa la oportunidad de que un público amplio conozca y aprenda de este artista puertorriqueño que ha despuntado en la escena internacional. Nos gusta hacer exhibiciones educacionales y la meta es que coleccionistas locales vean el trabajo de Esterás y le apoyen en ruta a su próxima exposición en septiembre en la ciudad de Nueva York”, manifestó Escobar.

Luis Toledo, presidente de la junta de directores de TUCOOP, expresó por su parte: “Con esta exposición de Raúl Esterás damos continuidad al compromiso de TUCOOP con las artes y sobre todo con los artistas puertorriqueños. Vimos el trabajo que llevó a Venecia. Son obras de alto impacto. Adquirimos una de las piezas para la colección de arte de TUCOOP y queremos apoyarlo a crear el capital necesario para su próxima exhibición internacional”, destacó.

TUCOOP está ubicada en el 209 de la avenida Roberto H. Todd, en Santurce.