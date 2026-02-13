Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Seleccionan 18 organizaciones para impulsar programas de arte y bienestar juvenil en la Isla

La subvención impactará a más de 8,000 jóvenes

13 de febrero de 2026 - 6:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto: Carlos Rodríguez, Director ejecutivo de Fundación Flamboyán, Frankie Miranda, Presidente y CEO de Hispanic Federation, Luis Miranda, Co-fundador del Fondo Flamboyán para las Artes, Kathy Hochul, Gobernadora de New York junto a una representación de Mauro Ballet. (vanessa serra)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Fondo Flamboyán para las Artes y el Hispanic Federation anunciaron a las organizaciones seleccionadas para recibir subvenciones dirigidas a fortalecer el bienestar de la juventud en Puerto Rico mediante programas artísticos.

RELACIONADAS

El objetivo es apoyar proyectos que ofrezcan oportunidades de capacitación y desarrollo personal para niños y jóvenes, promoviendo su bienestar mental, éxito académico y capacidad de resolución creativa de problemas. Asimismo, la iniciativa busca elevar la visibilidad del arte como herramienta transformadora en las comunidades.

La iniciativa surge de una colaboración entre la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York, liderada por la gobernadora Kathy Hochul; Hispanic Federation; y la Fundación Flamboyán.

“A través de esta alianza, el Fondo Flamboyán para las Artes amplifica el poder de las artes para fomentar el bienestar y el crecimiento personal de la juventud en todo Puerto Rico. Trabajar junto a la iniciativa de la gobernadora Kathy Hochul y Hispanic Federation nos permite ampliar el acceso a estos programas transformadores, fortaleciendo su alcance e impacto. Al invertir en estos proyectos, ayudamos a que nuestros jóvenes prosperen mientras elevamos el papel de las artes y la cultura como una fuerza vital para construir comunidades más saludables y vibrantes en todo el archipiélago”, expresó Carlos Rodríguez Silvestre, director ejecutivo de la Fundación Flamboyán.

Por su parte, Luis Miranda, cofundador del Fondo Flamboyán para las Artes, señaló que “las artes son fundamentales para crear comunidades saludables y prósperas. Por eso hemos procurado que la cultura y la creatividad sean pilares sólidos en nuestros esfuerzos para apoyar la reconstrucción de Puerto Rico. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su visión y colaboración en esta iniciativa, que fortalece el extraordinario poder de las artes para sanar y fomentar la esperanza, la creatividad, el crecimiento personal y el sentido de comunidad”.

La iniciativa será administrada por el Fondo Flamboyán para las Artes y cuenta con una subvención de un millón de dólares otorgada por la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York.

A través del trabajo conjunto de 18 organizaciones, la iniciativa busca impactar a más de 8,000 jóvenes en Puerto Rico mediante la creación de espacios seguros para el aprendizaje artístico, la promoción de la creatividad y el fortalecimiento del bienestar integral de las nuevas generaciones.

De las 30 organizaciones invitadas a solicitar, fueron seleccionadas las siguientes:

  • Acción Valerosa, Inc.
  • Agua, Sol y Sereno, Inc.
  • Arte y Maña, Inc.
  • Asociación Suzuki de Violín de Puerto Rico
  • Boys and Girls Clubs of Puerto Rico
  • Casa sin Fronteras
  • Ciudad Museo
  • Comunidad Opciones
  • Corporación Piñones se Integra
  • Escuela Mayagüezana de Ballet, Artes y Educación Eugenio María de Hostos
  • Mujeres de Islas, Inc.
  • Nuestra Escuela, Inc.
  • Parceleras Afrocaribeñas por la Transformación Barreal, Inc.
  • Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Inc.
  • Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio, Inc. (PECES)
  • Programa Música 100x35 del Conservatorio de Música de Puerto Rico
  • Red Nacional de Albergues de Violencia de Género
  • Tabonuco

Los proyectos seleccionados incluyen iniciativas de expresión artística, educación teatral y musical, así como propuestas de preservación cultural, todas orientadas a generar un impacto positivo y sostenible en la niñez y juventud puertorriqueña.

Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation, expresó que “cuando invertimos en las artes para la juventud, les brindamos un espacio para la expresión y la creatividad”.

“Juntos estamos creando caminos donde la creatividad se convierte en bienestar, donde la expresión artística construye confianza y donde la cultura no solo se preserva, sino que se vive, se celebra y se transforma en oportunidades reales”, culminó.

Tags
Fondo Flamboyán para las Artes
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: