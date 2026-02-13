Seleccionan 18 organizaciones para impulsar programas de arte y bienestar juvenil en la Isla

El Fondo Flamboyán para las Artes y el Hispanic Federation anunciaron a las organizaciones seleccionadas para recibir subvenciones dirigidas a fortalecer el bienestar de la juventud en Puerto Rico mediante programas artísticos.

El objetivo es apoyar proyectos que ofrezcan oportunidades de capacitación y desarrollo personal para niños y jóvenes, promoviendo su bienestar mental, éxito académico y capacidad de resolución creativa de problemas. Asimismo, la iniciativa busca elevar la visibilidad del arte como herramienta transformadora en las comunidades.

La iniciativa surge de una colaboración entre la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York, liderada por la gobernadora Kathy Hochul; Hispanic Federation; y la Fundación Flamboyán.

“A través de esta alianza, el Fondo Flamboyán para las Artes amplifica el poder de las artes para fomentar el bienestar y el crecimiento personal de la juventud en todo Puerto Rico. Trabajar junto a la iniciativa de la gobernadora Kathy Hochul y Hispanic Federation nos permite ampliar el acceso a estos programas transformadores, fortaleciendo su alcance e impacto. Al invertir en estos proyectos, ayudamos a que nuestros jóvenes prosperen mientras elevamos el papel de las artes y la cultura como una fuerza vital para construir comunidades más saludables y vibrantes en todo el archipiélago”, expresó Carlos Rodríguez Silvestre, director ejecutivo de la Fundación Flamboyán.

Por su parte, Luis Miranda, cofundador del Fondo Flamboyán para las Artes, señaló que “las artes son fundamentales para crear comunidades saludables y prósperas. Por eso hemos procurado que la cultura y la creatividad sean pilares sólidos en nuestros esfuerzos para apoyar la reconstrucción de Puerto Rico. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su visión y colaboración en esta iniciativa, que fortalece el extraordinario poder de las artes para sanar y fomentar la esperanza, la creatividad, el crecimiento personal y el sentido de comunidad”.

La iniciativa será administrada por el Fondo Flamboyán para las Artes y cuenta con una subvención de un millón de dólares otorgada por la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York.

A través del trabajo conjunto de 18 organizaciones, la iniciativa busca impactar a más de 8,000 jóvenes en Puerto Rico mediante la creación de espacios seguros para el aprendizaje artístico, la promoción de la creatividad y el fortalecimiento del bienestar integral de las nuevas generaciones.

De las 30 organizaciones invitadas a solicitar, fueron seleccionadas las siguientes:

Acción Valerosa, Inc.

Agua, Sol y Sereno, Inc.

Arte y Maña, Inc.

Asociación Suzuki de Violín de Puerto Rico

Boys and Girls Clubs of Puerto Rico

Casa sin Fronteras

Ciudad Museo

Comunidad Opciones

Corporación Piñones se Integra

Escuela Mayagüezana de Ballet, Artes y Educación Eugenio María de Hostos

Mujeres de Islas, Inc.

Nuestra Escuela, Inc.

Parceleras Afrocaribeñas por la Transformación Barreal, Inc.

Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Inc.

Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio, Inc. (PECES)

Programa Música 100x35 del Conservatorio de Música de Puerto Rico

Red Nacional de Albergues de Violencia de Género

Tabonuco

Los proyectos seleccionados incluyen iniciativas de expresión artística, educación teatral y musical, así como propuestas de preservación cultural, todas orientadas a generar un impacto positivo y sostenible en la niñez y juventud puertorriqueña.

Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation, expresó que “cuando invertimos en las artes para la juventud, les brindamos un espacio para la expresión y la creatividad”.

“Juntos estamos creando caminos donde la creatividad se convierte en bienestar, donde la expresión artística construye confianza y donde la cultura no solo se preserva, sino que se vive, se celebra y se transforma en oportunidades reales”, culminó.