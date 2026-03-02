Erika De la Vega quiere contarle al público boricua las cosas maravillosas

Meses antes del 2018, la presentadora, locutora, y comediante venezolana, Erika De la Vega descubrió el texto de la obra “Puras cosas maravillosas” del escritor inglés Duncan Macmillan y sintió una conexión inmediata.

Para su sorpresa fue una obra escrita para ella, tanto así que se colocó la piel del unipersonal para llevar la pieza al teatro y abrazarla ya que según asegura, el mensaje es universal por lo que es una pieza para todos. Desde que la comediante descubrió el texto de la obra todas las noches se ha dado a la tarea de revisitar las cosas maravillosas que existen en la vida con la audiencia que asiste al teatro.

“Esta obra es excelente porque el personaje comienza hacer una lista de las cosas maravillosas para regalársela a su mamá que sufre de depresión. Hay improvisación, humor y mucha reflexión. Se toca el tema de la salud mental, se tocan temas en los que todos y todas nos identificamos. También se expone el dolor porque el dolor es universal, pero todos tenemos la capacidad de elegir y de reconstruirnos del dolor”, explicó la presentadora que ha viajado decenas de ciudades y países para presentar el monólogo “Puras cosas maravillosas”.

Con esta visión la comediante venezolana vendrá por primera vez a Puerto Rico a presentar el unipersonal que invita a una reflexión en medio de humor. La comediante estará los días 20 y 21 de marzo en el Teatro Raúl Juliá en el Museo de Arte de Puerto Rico. La venta de boletos está disponible en Ticketera.

La obra cuenta la historia de una niña de siete años que comienza una lista de cosas por las que vale la pena vivir cuando su madre enfrenta a depresión. “Puras cosas maravillosas” es una obra que vive desde la interacción del público, por lo que la presentadora afirma que “todos los días es una experiencia diferente en el teatro”.

“Esta obra que le hemos llevado a tantos sitios toca el tema de la salud mental, pero no dando una charla, sino más bien de alguna manera divirtiéndonos y haciendo un poco de comunidad, porque a medida que va pasando el unipersonal el público se va entusiasmando porque ellos van participando. El público también actúa”, contó la también locutora que en Instagram cuenta con cuatro millones de seguidores.

La interacción con la audiencia es fundamental, recalcó la presentadora a su vez que señaló que “todas las noches se lleva uno, una nueva lección a la casa”.

“Obviamente la vida se complica.Perdemos gente, perdemos cosas y a veces entramos en una desesperación. Pero la verdad de esta obra es la invitación a desde lo complicada que puede ser la vida debes empezar a ver tus cosas maravillosas. Ése va a ser un recordatorio porque cuando la vida se complique, tú puedes volver a tu lista y decir es verdad. Mira todo lo que tengo. Mira las personas con las que cuento. Mira todo lo que he construido. Mira lo que tengo a mi alrededor y darle ese valor y que es tan importante hoy en día que tomamos las cosas así por sentado”, reiteró la presentadora.

Aunque esta obra celebra la vida y la fortaleza del espíritu humano, está recomendada generalmente para audiencias mayores de 14 años debido a aborda temas como la depresión, el suicidio y las enfermedades mentales.