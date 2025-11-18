Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Escritora boricua Giannina Braschi protagoniza la convención anual de la American Studies Association

La escritora y filósofa puertorriqueña ofrecerá una lectura dramatizada durante el Día de las Humanidades

18 de noviembre de 2025 - 8:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Autora puertorriqueña Giannina Braschi por Laurent Eli Badessi. (Hand-out)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Cuartel de Ballajá, en el Viejo San Juan, será el escenario principal de la convención anual de la American Studies Association (ASA), que se celebrará del 19 al 22. El encuentro, titulado “Late-Stage American Empire?, reunirá a cerca de 2,000 académicos, escritores, artistas y activistas de distintas partes del mundo.

RELACIONADAS

La escritora y filósofa política puertorriqueña Giannina Braschi será uno de los principales atractivos del evento. Ganadora del Premio Angela Y. Davis de la ASA, Braschi es autora de PUTINOIKA, una tragicomedia publicada en el 2024 sobre la colusión y el engaño en la era de Putin y Trump.

Durante su adolescencia en San Juan, la escritora fue campeona de tenis y modelo, experiencias que le aportan una perspectiva única a su obra.

La Biblioteca del Congreso la describe como una voz “vanguardista, influyente e incluso revolucionaria” y sus libros han sido traducidos ampliamente y adaptados a diversos medios artísticos, desde teatro y fotografía hasta novela gráfica, escultura y diseño.

Sus trabajos literarios combinan ficción, poesía y filosofía política en español, inglés y spanglish, destacando títulos como Estados Unidos de Banana, un clásico poscolonial que examina el colapso del imperio estadounidense y la relación colonial con Puerto Rico.

Como parte del Día de las Humanidades Públicas, Braschi ofrecerá una lectura dramatizada el miércoles 19 de noviembre a las 7:00 p.m., seguida de un diálogo con académicas internacionales, incluyendo a Cristina Garrigós, Nuria Morgado, Tess O’Dwyer y Carmen H. Rivera. El programa también incluirá proyecciones, presentaciones artísticas y recorridos guiados.

El evento es gratuito y abierto al público. Las entradas y la programación completa están disponibles en el sitio web de la ASA, y para consultas se puede contactar a Tessodwyer@icloud.com.

Tags
escritorLibros
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: