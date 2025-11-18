Escritora boricua Giannina Braschi protagoniza la convención anual de la American Studies Association

El Cuartel de Ballajá, en el Viejo San Juan, será el escenario principal de la convención anual de la American Studies Association (ASA), que se celebrará del 19 al 22. El encuentro, titulado “Late-Stage American Empire?”, reunirá a cerca de 2,000 académicos, escritores, artistas y activistas de distintas partes del mundo.

La escritora y filósofa política puertorriqueña Giannina Braschi será uno de los principales atractivos del evento. Ganadora del Premio Angela Y. Davis de la ASA, Braschi es autora de PUTINOIKA, una tragicomedia publicada en el 2024 sobre la colusión y el engaño en la era de Putin y Trump.

Durante su adolescencia en San Juan, la escritora fue campeona de tenis y modelo, experiencias que le aportan una perspectiva única a su obra.

La Biblioteca del Congreso la describe como una voz “vanguardista, influyente e incluso revolucionaria” y sus libros han sido traducidos ampliamente y adaptados a diversos medios artísticos, desde teatro y fotografía hasta novela gráfica, escultura y diseño.

Sus trabajos literarios combinan ficción, poesía y filosofía política en español, inglés y spanglish, destacando títulos como Estados Unidos de Banana, un clásico poscolonial que examina el colapso del imperio estadounidense y la relación colonial con Puerto Rico.

Como parte del Día de las Humanidades Públicas, Braschi ofrecerá una lectura dramatizada el miércoles 19 de noviembre a las 7:00 p.m., seguida de un diálogo con académicas internacionales, incluyendo a Cristina Garrigós, Nuria Morgado, Tess O’Dwyer y Carmen H. Rivera. El programa también incluirá proyecciones, presentaciones artísticas y recorridos guiados.