Este es el itinerario de la celebración de la 142 Fiesta de Reyes en Juana Díaz

Juana Díaz, el denominado “Belén” de Puerto Rico se prepara para recibir esta noche a Gaspar, Melchor y Baltasar con la celebración de la 142 Fiesta de Reyes, que dio comienzo esta tarde en la plaza pública Román Baldorioty de Castro, luego de concluir la 42da Caravana Nacional, que recorrió ocho municipios de la isla.

Este año, los Reyes Magos de Juana Díaz regresaron a Culebra y Florida, municipios que no visitaban desde hace 30 y 28 años, respectivamente. Como parte del recorrido de la Caravana Nacional, también visitaron Carolina, San Juan, Manatí, Patillas, Ponce y Juana Díaz, municipio desde donde partieron el pasado 2 de enero.

“La Fiesta de Reyes de Juana Díaz es mucho más que una celebración; es un acto de fe, identidad y tradición que hemos protegido por generaciones. Cada año trabajamos para que el pueblo y quienes nos visitan vivan una experiencia arraigada a nuestras tradiciones, en un entorno seguro, familiar y cristiano”, expresó el presidente del Consejo Juanadino Pro-Festejos de Reyes, William John Santiago Vázquez.

Este año, más de 150 artesanos formarán parte de la celebración, que se remonta al año 1884.

Además, el Municipio de Juana Díaz ha habilitado áreas de estacionamiento y rutas de transporte público para los visitantes.

Aquí el calendario de actividades:

Lunes, 5 de enero, Víspera del día de Reyes

Se ofrecerá un espectáculo artístico dirigido al público infantil con la participación del Payaso Bostel, la Orquesta de Muñequitos y el Payaso Pinocho.

Además, se realizará la tradicional entrega de cajitas con hierba, cortesía de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Juana Díaz.

5:00 p.m.- Se presentará el Conjunto Sazón Criollo.

Se presentará el Conjunto Sazón Criollo. 7:30 p.m.- Herminio de Jesús y su Orquesta

Herminio de Jesús y su Orquesta 9:00 p.m.- Presentación de Danny Rivera.

Presentación de Danny Rivera. 10:30 p.m.- Cierre estará a cargo del grupo Plenéalo.

Martes, 6 de enero, día de Reyes

Las actividades comenzarán desde temprano en la Casa Museo de los Santos Reyes.