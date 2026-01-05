Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

5 películas sobre los Reyes Magos para ver en o antes del 6 de enero

Conoce cinco filmes que reinterpretan la tradición de Melchor, Gaspar y Baltasar

5 de enero de 2026 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la película "Los Reyes Magos: la verdad". (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Ya casi es tiempo de despertar y ver regalos del día de Reyes. El 6 de enero en algunos países, como en Puerto Rico, Melchor, Gaspar y Baltasar visitan los hogares dejando regalos a los niños que se portaron bien.

RELACIONADAS

Más allá de la tradición, el cine ha reinterpretado a los Reyes Magos desde distintos registros: la sátira, la animación artesanal, la épica bíblica y hasta la competencia directa con Santa Claus. Aquí, cinco filmes para irse preparando para hacer su cartita a Los Reyes Magos.

Los Reyes Magos: la verdad (2022)

Esta comedia española se apropia del formato de falso documental para lanzar una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando los Reyes Magos empiezan a perder relevancia frente a Santa Claus? Dirigida por Víctor García León, la película imagina a Melchor, Gaspar y Baltasar abriendo por primera vez las puertas de su palacio para dejarse seguir por cámaras.

El giro está en Lola, su nueva mánager, que intenta modernizar la marca “Reyes Magos” con estrategias contemporáneas y apariciones de figuras mediáticas. El resultado es una sátira afilada sobre la mercadotecnia, la fe y el lugar de las tradiciones en un mundo gobernado por la visibilidad.

Disponible en Prime Video.

Los Tres Reyes Magos (1974)

“Los Tres Reyes Magos” es considerada el primer largometraje animado del país y de Latinoamérica. Escrita a partir de una historia de Rosario Castellanos y con guion de Emilio Carballido, la película narra el viaje bíblico con una estética profundamente artesanal.

Aquí, la leyenda se mezcla con elementos del folclor mexicano: texturas, colores y una fantasía que, aunque irregular en lo narrativo, marcó un antes y un después en la historia del cine nacional.

Disponible en Youtube.

Los Reyes Magos (2003)

La historia se construye desde un doble plano: un niño contemporáneo que ha perdido la ilusión y el relato épico del viaje de Melchor, Gaspar y Baltasar hacia Belén.

La película expande el mito tradicional al introducir pruebas, tentaciones y enemigos simbólicos, convirtiendo a los Reyes en algo más que mensajeros: héroes que deben enfrentar sus propias dudas antes de cumplir su destino. Fue nominada al Goya y se mantiene como una de las adaptaciones más complejas del tema.

La historia se centra en Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por personajes originales como Sara y Tobías, mientras que Herodes funge como el gran antagonista del relato. La película apostó por actores de doblaje profesionales, sin depender de celebridades.

Disponible en Tubi.

Reyes contra Santa (2022)

¿Y si la Navidad fuera un terreno en disputa? Esta comedia familiar plantea una guerra abierta entre los Reyes Magos y Santa Claus por el control del imaginario infantil. Lejos del tono solemne, la película abraza el humor, la fantasía y el caos para hablar de competencia, celos y tradición.

Con un elenco encabezado por Karra Elejalde y David Verdaguer junto a Adal Ramones, “Reyes contra Santa" se convirtió en una opción recurrente durante las fiestas.

Disponible en Prime Video.

El cuarto Rey Mago (1985)

Basada en el cuento de Henry van Dyke, esta historia habla sobre Artabán, el cuarto Rey Mago, emprende el viaje hacia Belén pero nunca logra llegar a tiempo. En su camino, la vida lo obliga a elegir entre ayudar a otros o seguir avanzando.

Protagonizada por Martin Sheen, la película transforma la búsqueda del Mesías en una reflexión sobre el tiempo, la compasión y el sentido real del sacrificio.

Disponible en Tubi.

Tags
Día de Reyes
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: