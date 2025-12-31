Las diez mejores películas de 2025

El 2025 termina con la noción de que ni siquiera alguien como James Cameron tiene el futuro de sus secuelas de “Avatar” asegurados y con la amenaza tangible de que la compra de Warner Brothers por Netflix podría ser la campanada final para la experiencia de ver películas en los cines.

Aún así el año contó con una colección ecléctica de filmes excepcionales que expandieron el alcance artístico del medio y mantuvieron viva la esperanza de que todo seguirá siendo “más bello y más grande” en la pantalla de un cine.

1. One Battle After Another- La película más ambiciosa y contundente de Paul Thomas Anderson es un verdadero milagro cinematográfico. El talento, inteligencia y temple de este cineasta permite una fusión hipnótica de sátira, crítica social y drama de personaje. Resulta tentador decir que el director ha canalizado todo lo mejor del cine de autor de la década de los setenta, pero su trabajo aquí se encarga detonar los límites del cine contemporáneo con caos, humor lacerantes e interpretaciones fenomenales por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyeana Taylor, Chase Infinity y Benicio Del Toro.

PUBLICIDAD

2. Sinners-Una maravillosa fusión de creatividad, ambición, amor por las convenciones de un género y fe en las posibilidades infinitas de crear arte dentro de un contexto comercial. En un año donde constantemente se discutió la muerte del cine, la obra maestra de Ryan Coogler trajo la esperanza de lo que podría traer el futuro.

3. Frankenstein- Guillermo del Toro usa la novela de Mary Shelley para plasmar temas recurrentes de su filmografía (criaturas incomprendidas, figuras paternales monstruosas, el miedo a lo desconocido y el poder destructivo de la injusticia) en un lienzo cinematográfico hermoso, epico e irresistible.

4. Hamnet- Describir esta producción como la antítesis de Shakespeare in Love sería minimizar la poesía cinematográfica conmovedora que ha logrado la directora Chloe Zao en este filme. Son muchos los recursos que son explotados al máximo en esta película, pero son las interpretaciones del elenco, liderado por Jessie Buckley y Paul Mescal, las que permiten aterrizar en un clímax que muestra cómo el arte puede transformar una tragedia personal en una catarsis universal.

5. Bugonia-Los juntes cinematográficos de Emma Stone y el director Yorgos Lanthinos son cada vez más audaces. En esta película el director expande el alcance histriónico considerable de Stone y Jesse Plemons creando un juego del gato y el ratón con las expectativas del público y empujando su concepto central hasta la última consecuencia con inteligencia y un humor negro extremo.

6. Black Bag- Armado con un guion impecable que le da dos personajes fascinantes, enigmáticos y complejos a Michael Fassbender y Cate Blanchett, Steven Soderbergh inyectó inteligencia y humor al mejor filme de suspenso de este año.

PUBLICIDAD

7. Son Sung Blue- De no ser una historia verídica este filme sería insufrible. Sin embargo, con el toque íntegro y sutil de la dirección de Craig Brewer y las interpretaciones de Hugh Jackman y Kate Hudson, la película trae una magia agridulce indiscutible. La película es una carta de amor para las personas que no dejan que la melancolía y el sufrimiento aplasten sus sueños.

8. Sentimental Value- Una meditación de cómo el arte y el sufrimiento se nutren de formas inesperadas. Mientras más específico es el filme en los detalles de cómo un trauma generacional ha dejado su marca en una familia de artistas, más grande, profundo y contundente resulta ser su impacto emocional.

9. K Pop Demon Hunters- Aún sin el gancho comercial de la música KPop el ingenio de este filme es indiscutible. El nivel de detalle de la animación y la forma en que expresa la jornada de la protagonista junto con todo el contexto de la fusión distintiva de cultura popular del filme es más que suficiente para ganar su lugar en esta lista. A eso se le suma inteligencia, humor y honestidad emocional que logran hacerle justicia a un filme que celebra el poder de la sanación y la autoestima.