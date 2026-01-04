¿No sabes dónde reyar? Aquí algunas alternativas para celebrar la tradición de los Reyes Magos

Una de las tradiciones navideñas más importantes de Puerto Rico siempre ha sido la celebración de la fiesta de la Epifanía, más conocida como el día de Reyes, en el que Melchor, Gaspar y Baltasar visitan a los niños de todo el país para dejarles regalos. Si todavía no sabes dónde celebrar esta bonita tradición, a continuación, una lista de eventos que se estarán llevando a cabo durante los primeros días de 2026.

Los Reyes de Juana Díaz mantienen viva su promesa

El 5 de enero, comenzarán con las actividades en Juana Díaz con presentaciones artísticas para niños, donde se entregarán cajitas para que recojan la yerba para los camellos de los Reyes. En la noche se presentarán Herminio de Jesús y su Orquesta, Danny Rivera y el Grupo Planéalo.

El día de Reyes, la jornada comenzará temprano en la mañana en el Belén de Puerto Rico. A las 8:30 a.m. iniciará la animación musical en la Casa Museo de los Santos Reyes, desde donde partirá el Desfile de los Reyes Magos a las 10:00 a.m., junto a los pastores y el pueblo, rumbo a la plaza pública. Una vez allí, se realizará la Proclamación de las Profecías y el tradicional Diálogo de los Reyes y los pastores. Al mediodía se celebrará una misa, presidida por el obispo de Ponce, Rubén González Medina. Tras la misa, comenzará la programación musical del último día que contará con Sendero de la Cultura, Bomba y Trovadores, Grupo Casima, Esencia, Tuna Romancera y cerrando las festividades el grupo Plena Libre.

Celebra con los Reyes en Plaza del Caribe

Plaza Del Caribe invita a las familias del sur de Puerto Rico a celebrar la tradición de los Reyes Magos con una programación especial que culmina el 5 de enero con el Festival de Reyes en el Museo de Arte de Ponce (MAP), en una colaboración que reafirma el compromiso con la cultura, la educación y las tradiciones puertorriqueñas.

Como parte de esta celebración, el centro comercial contará con la participación de hasta 12 artesanos y siete carretas de agricultura, quienes presentarán renglones artesanales y gastronómicos alusivos a los Reyes Magos y la Navidad, resaltando productos típicos de la época.

Festival de Reyes en el Museo de Arte de Ponce

La celebración continúa el lunes, 5 de enero de 2026 en el Atrio Central, con el Festival de Reyes del Museo de Arte de Ponce (MAP), presentado en colaboración con Plaza Del Caribe y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), como parte de los programas educativos y de empoderamiento comunitario auspiciados por el MAP. El evento incluirá narración de cuentos, talleres, música típica, la llegada de los Reyes Magos de Juana Díaz y actividades familiares durante todo el día.

Programación del 5 de enero:

10:00 a.m. – Narración del cuento “Ya llegan los Reyes Magos”, con su autora Georgina Lázaro

10:30 a.m. – 1:00 p.m. – Taller de coronas y cajitas para los Reyes Magos

10:00 a.m. – 5:00 p.m. – Entrega de cartas a los Reyes Magos

11:00 a.m. – 12:30 p.m. – Luis Daniel Colón, El Eterno Niño Trovador, y su conjunto presentación de música jíbara

1:00 p.m. – 2:00 p.m. – Tuna de San Blas de Coamo, dirigida por José Marrero

2:00 p.m. – 4:30 p.m. – Llegada de los Reyes Magos de Juana Díaz, entrega de cartas y toma de fotos, acompañados musicalmente por Edgardo Rivera y Son de la Bahía

5:00 p.m. – Comparsa de pleneros, cabezudos y zancos con Agua, Sol y Sereno

Plaza Del Caribe invita a todos a participar de este evento. Para más información sobre el evento, visite las redes sociales de Plaza Del Caribe o su página web.

Grupo Manía encenderá la fiesta de Reyes del Hipódromo Camarero

El espectáculo del Grupo Manía y una gran Batucada amenizarán el Festival de Reyes en Hipódromo Camarero, con regalos, actividades y entretenimiento variado para niños y adultos el próximo martes 6, de enero de 2026, el cual también incluirá el Primer Jockey Challenge de la hípica puertorriqueña.

Desde las 12:00 p.m., los portones del hipódromo abrirán para recibir a las familias en un ambiente lleno de alegría, ilusión y orgullo. Los niños serán protagonistas de esta gran celebración y los Reyes Magos entregarán sus regalos a los primeros 200 niños que lleguen al hipódromo en Canóvanas.

Una de las atracciones de la tarde será la tradicional y esperada carrera de caballos con los Tres Reyes Magos, Santa Claus y Mamá Claus como jinetes designados para este Festival de Reyes en Hipódromo Camarero. La entrada y estacionamiento son gratis para todos los asistentes.

Como parte importante y en pro del bienestar equino, el Hipódromo donará el 3% de todas las apuestas realizadas este día en el hipódromo al programa de retiro de caballos TAA, apoyando la atención, retiro, cuidado y bienestar a largo plazo de los caballos de carrera, reafirmando su compromiso con la ética y la responsabilidad en la hípica.

Todo listo en Caguas para recibir a los Reyes

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, anunció la celebración de su tradicional Gran Fiesta de Reyes 2026, uno de los eventos familiares más esperados y concurridos del año, que reúne a miles de niños y niñas en un ambiente de alegría, tradición y seguridad.

La actividad, liderada por la primera dama de Caguas, Ivelisse Orozco, comenzará a las 11:00 a.m. del 5 de enero y forma parte del compromiso de la administración municipal con las familias cagüeñas. Además, cuenta con el respaldo de un amplio grupo de colaboradores del sector privado que, año tras año, se unen para hacer posible esta gran celebración.