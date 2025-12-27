Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gran oferta musical en la 29 Fiesta de Reyes Isabelinos

Quienes asistan encontrarán kioscos gastronómicos con platos típicos de Isabela y Puerto Rico

27 de diciembre de 2025 - 8:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este 2025, la Fiesta de Reyes Isabelinos celebrará su edición 29. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El municipio de Isabela anunció que celebrará su Fiesta de Reyes Isabelinos en su edición número 29 los días 5 y 6 de enero de 2026 en la Plaza Manuel Corchado. A través de este evento, agregaron, honrarán una de las tradiciones más arraigadas y queridas por el pueblo.

RELACIONADAS

Durante dos días, la Plaza Manuel Corchado se convertirá en un escenario vibrante, lleno de música, arte, devoción, gastronomía y experiencias para toda la familia.

Entre las atracciones principales, quienes asistan encontrarán kioscos gastronómicos con platos típicos de Isabela y Puerto Rico, así como una feria de artesanías con obras únicas de sobre 100 artesanos puertorriqueños certificados.

De igual manera, disfrutarán de una gran cartelera musical con artistas y grupos destacados como la Sonora Ponceña, Rico Walker y su orquesta, Cantores de Bayamón, Edwin Colón Zayas y su Taller Campesino, Shabum, Fusión Jíbara, Jóvenes del Areyto, Ballet Teatro Guaitiao, Cheko Musik, Cantores de Isabela, José Santiago, Leró Martínez con Plenazo Pa’ Los Reyes, Reyes Cantores Isabelinos, Cantores de San Juan, entre otros.

La 29 Fiesta de Reyes Isabelinos, además, contará con su esperado sorteo de bicicletas, trompetas, kits de dibujos y kits deportivos. El escrito establece que las cantidades serán limitadas.

Como parte del encuentro se presentará el drama navideño “La aparición”, con efectos visuales y lumínicos que recorren los edificios emblemáticos alrededor de la plaza. La peregrinación, por su parte, se llevará a cabo con estampas navideñas junto a los Reyes Magos.

El programa incluye la Misa de Niños y la Misa de Epifanía. El 6 de enero, durante la presentación de los Reyes Cantores Isabelinos se presentará la producción discográfica “Baila bomba con los Reyes” dirigida por el maestro cuatrista Edwin Colón Zayas y por el cantante Leró Martínez.

Tags
Día de ReyesIsabela
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: