Gran oferta musical en la 29 Fiesta de Reyes Isabelinos

El municipio de Isabela anunció que celebrará su Fiesta de Reyes Isabelinos en su edición número 29 los días 5 y 6 de enero de 2026 en la Plaza Manuel Corchado. A través de este evento, agregaron, honrarán una de las tradiciones más arraigadas y queridas por el pueblo.

Durante dos días, la Plaza Manuel Corchado se convertirá en un escenario vibrante, lleno de música, arte, devoción, gastronomía y experiencias para toda la familia.

Entre las atracciones principales, quienes asistan encontrarán kioscos gastronómicos con platos típicos de Isabela y Puerto Rico, así como una feria de artesanías con obras únicas de sobre 100 artesanos puertorriqueños certificados.

La 29 Fiesta de Reyes Isabelinos, además, contará con su esperado sorteo de bicicletas, trompetas, kits de dibujos y kits deportivos. El escrito establece que las cantidades serán limitadas.

Como parte del encuentro se presentará el drama navideño “La aparición”, con efectos visuales y lumínicos que recorren los edificios emblemáticos alrededor de la plaza. La peregrinación, por su parte, se llevará a cabo con estampas navideñas junto a los Reyes Magos.