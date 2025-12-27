Gran oferta musical en la 29 Fiesta de Reyes Isabelinos
Quienes asistan encontrarán kioscos gastronómicos con platos típicos de Isabela y Puerto Rico
27 de diciembre de 2025 - 8:49 PM
El municipio de Isabela anunció que celebrará su Fiesta de Reyes Isabelinos en su edición número 29 los días 5 y 6 de enero de 2026 en la Plaza Manuel Corchado. A través de este evento, agregaron, honrarán una de las tradiciones más arraigadas y queridas por el pueblo.
Durante dos días, la Plaza Manuel Corchado se convertirá en un escenario vibrante, lleno de música, arte, devoción, gastronomía y experiencias para toda la familia.
Entre las atracciones principales, quienes asistan encontrarán kioscos gastronómicos con platos típicos de Isabela y Puerto Rico, así como una feria de artesanías con obras únicas de sobre 100 artesanos puertorriqueños certificados.
De igual manera, disfrutarán de una gran cartelera musical con artistas y grupos destacados como la Sonora Ponceña, Rico Walker y su orquesta, Cantores de Bayamón, Edwin Colón Zayas y su Taller Campesino, Shabum, Fusión Jíbara, Jóvenes del Areyto, Ballet Teatro Guaitiao, Cheko Musik, Cantores de Isabela, José Santiago, Leró Martínez con Plenazo Pa’ Los Reyes, Reyes Cantores Isabelinos, Cantores de San Juan, entre otros.
La 29 Fiesta de Reyes Isabelinos, además, contará con su esperado sorteo de bicicletas, trompetas, kits de dibujos y kits deportivos. El escrito establece que las cantidades serán limitadas.
Como parte del encuentro se presentará el drama navideño “La aparición”, con efectos visuales y lumínicos que recorren los edificios emblemáticos alrededor de la plaza. La peregrinación, por su parte, se llevará a cabo con estampas navideñas junto a los Reyes Magos.
El programa incluye la Misa de Niños y la Misa de Epifanía. El 6 de enero, durante la presentación de los Reyes Cantores Isabelinos se presentará la producción discográfica “Baila bomba con los Reyes” dirigida por el maestro cuatrista Edwin Colón Zayas y por el cantante Leró Martínez.
