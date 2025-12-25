Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cajitas para celebrar el Día de Reyes del ICP ya están disponibles en Supermercados Amigo

Incluye un código QR que conecta al público con el disco “Promesa de Reyes”

25 de diciembre de 2025 - 6:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exterior de la cajita ilustra el recorrido de los Reyes a caballo. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y Supermercados Amigo se unen nuevamente para obsequiar cajitas diseñadas para celebrar la tradición del Día de los Reyes Magos. Estas ya están disponibles -libre de costo- en todos los Supermercados Amigo de Puerto Rico.

La iniciativa reafirma el compromiso de ambas entidades con mantener vivas las tradiciones puertorriqueñas en las nuevas generaciones. Además, contribuye a preservar la ilusión de esperar la llegada de los Tres Santos Reyes y la costumbre de recoger grama en la víspera del Día de Reyes.

El exterior de la cajita ilustra el recorrido de los Reyes a caballo, junto a la representación de una casa jíbara, la flor de maga y otros símbolos de nuestra identidad cultural. Al abrirla, se revela una escena familiar durante la víspera de Reyes en el hogar, donde se aprecian los preparativos para la llegada de los Reyes Magos.

“Nos alegra unir esfuerzos nuevamente con Supermercados Amigo para llevar esta tradición directamente a las familias puertorriqueñas. A través de esta iniciativa, fomentamos la ilusión del Día de Reyes y transmitimos a las nuevas generaciones las costumbres que forman parte de nuestra identidad cultural”, expresó la directora ejecutiva del ICP, Melissa Santana.

Por su parte, Consuelo Abriles, vicepresidente de Mercadeo y Relaciones con la Comunidad de Supermercados Amigo, añadió que “nos llena de gran satisfacción poder ofrecer a nuestros clientes las tradicionales cajitas y así colaborar con el ICP para que las familias puertorriqueñas sigan creando hermosos recuerdos alrededor de la magia de la víspera y día de Reyes”.

Al igual que el año pasado, la cajita incluye un código QR que conecta al público con el disco Promesa de Reyes. De esta manera se fortalece el vínculo entre la tradición y la música puertorriqueña. Esta producción, grabada bajo la Disquera ICP junto al trovador Jovino González y un amplio grupo de músicos puertorriqueños, cuenta con 12 temas disponibles en todas las plataformas digitales.

Los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar desfilan junto a pastores y niños por las calles de Juana Díaz. Una multitud de asistentes llena la plaza pública Román Baldorioty de Castro para celebrar la tradición de los Reyes Magos.Reyes de Juana Díaz.
1 / 11 | 141 años de tradición con los Reyes Magos de Juana Díaz. Los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar desfilan junto a pastores y niños por las calles de Juana Díaz. - Suministrada
Jomar José Rivera Cedeño
