Cajitas para celebrar el Día de Reyes del ICP ya están disponibles en Supermercados Amigo

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y Supermercados Amigo se unen nuevamente para obsequiar cajitas diseñadas para celebrar la tradición del Día de los Reyes Magos. Estas ya están disponibles -libre de costo- en todos los Supermercados Amigo de Puerto Rico.

La iniciativa reafirma el compromiso de ambas entidades con mantener vivas las tradiciones puertorriqueñas en las nuevas generaciones. Además, contribuye a preservar la ilusión de esperar la llegada de los Tres Santos Reyes y la costumbre de recoger grama en la víspera del Día de Reyes.

El exterior de la cajita ilustra el recorrido de los Reyes a caballo, junto a la representación de una casa jíbara, la flor de maga y otros símbolos de nuestra identidad cultural. Al abrirla, se revela una escena familiar durante la víspera de Reyes en el hogar, donde se aprecian los preparativos para la llegada de los Reyes Magos.

“Nos alegra unir esfuerzos nuevamente con Supermercados Amigo para llevar esta tradición directamente a las familias puertorriqueñas. A través de esta iniciativa, fomentamos la ilusión del Día de Reyes y transmitimos a las nuevas generaciones las costumbres que forman parte de nuestra identidad cultural”, expresó la directora ejecutiva del ICP, Melissa Santana.

Por su parte, Consuelo Abriles, vicepresidente de Mercadeo y Relaciones con la Comunidad de Supermercados Amigo, añadió que “nos llena de gran satisfacción poder ofrecer a nuestros clientes las tradicionales cajitas y así colaborar con el ICP para que las familias puertorriqueñas sigan creando hermosos recuerdos alrededor de la magia de la víspera y día de Reyes”.

Al igual que el año pasado, la cajita incluye un código QR que conecta al público con el disco Promesa de Reyes. De esta manera se fortalece el vínculo entre la tradición y la música puertorriqueña. Esta producción, grabada bajo la Disquera ICP junto al trovador Jovino González y un amplio grupo de músicos puertorriqueños, cuenta con 12 temas disponibles en todas las plataformas digitales.