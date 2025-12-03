La Promesa de Reyes de Juana Díaz sigue viva: así será el recorrido del 2026

Este 2026, los Reyes Magos de Juana Díaz se disponen, una vez más, a hacer su tradicional recorrido por distintos pueblos de Puerto Rico, llevando mucho más que oro, incienso y mirra para los niños del país, una tradición que honra y mantiene viva una de las facetas más entrañables de la cultura puertorriqueña.

El Consejo Pro Festejo de Reyes de Juana Díaz anunció este miércoles que ya están listos todos los preparativos para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar en su próxima visita. Este año, debido a una serie de trabajos de remodelación que se están llevando a cabo en la plaza pública del pueblo, donde usualmente se llevaba a cabo la actividad principal dedicada a los Reyes, el equipo organizador hizo cambios para poder mantener las fiestas en el mismo lugar donde se han celebrado por tanto tiempo.

En un momento dado se consideró la posibilidad de hacerlas en alguna otra parte de Juana Díaz, pero debido a la profunda tradición, los miembros del consejo, junto a la administración del municipio, identificaron otras zonas, y recurrirán a cerrar algunas calles para que puedan ser usadas en las celebraciones.

Los Magos iniciarán su recorrido, oficialmente, el 2 de enero, y de ahí partirán a distintos pueblos, destacándose este año, especialmente, su presencia en la isla municipio de Culebra, a la que estarían yendo solo por segunda vez en su historia. Del mismo modo, por primera vez, los Reyes serán recibidos por una voz muy especial a su regreso a Juana Díaz el día 5 de enero: el cantante Danny Rivera estará allí para cantarle al pueblo y celebrar junto a los tres hombres que llegaron a Belén.

Aunque la tradición de la Promesa de Reyes tiene 142 años, la caravana solo se lleva celebrando hace 42. “La fiesta de Reyes tiene el privilegio de ser una fiesta cultural nacional. No somos solo de Juana Díaz, somos de Puerto Rico”, comentó William John Santiago, presidente del consejo organizador.

Pero no por ser una de las festividades más anticipadas de la época navideña puertorriqueña, quiere decir que está exenta de retos. La realidad es que quienes organizan y trabajan con toda la serie de eventos que componen a esta antigua promesa, son personas que prestan su tiempo de forma gratuita, ya sean devotos o simples amantes de la tradición, que la defienden y trabajan para preservarla.

“El reto mayor ha sido mantener esto vivo de forma auténtica y no caer en comercializarla. Es mucho el trabajo que se tiene que hacer, y puede ser muy sacrificado, y somos todos voluntarios haciéndolo”, continuó Santiago.

Del mismo modo, una realidad dura a la celebración de la Epifanía en Puerto Rico comenzó con la llegada del modelo navideño norteamericano, mucho más enfocado en el consumo, con figuras que, debido a su uso popular, se convirtieron en nuevos símbolos de la Navidad, desplazando poco a poco a las costumbres locales.

“Santa Claus es una figura comercial y eso hizo que se perdiera el verdadero espíritu de esta celebración para nuestro país”, explicó Santiago.

Sin embargo, los organizadores han notado que, al menos en los últimos diez años, ha habido un interés renovado en las figuras de los Reyes, su historia y su tradición en la isla.

Una agenda cargada para los Reyes

Las actividades oficiales comenzarán el 2 de enero, a las 10:00 a.m. con la Ceremonia de Envío en la parroquia San Ramón Nonato de Juana Díaz. Desde allí partirán hacia el barrio Coto Laurel de Ponce, donde visitarán la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, terminando esa noche en la parroquia San José del pueblo Luquillo.

El 3 de enero, irán a Culebra y posteriormente acudirán a la parroquia Santa Gema Galgani de Carolina. Luego se dirigirán a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, en Isla Verde. En la tarde, participarán en la misa en honor a la Virgen de Belén en la iglesia San José del Viejo, San Juan; al concluir, formarán parte de la procesión y visitarán la Catedral San Juan Bautista.

El 4 de enero serán parte de una actividad especial en el Capitolio. También estarán en la parroquia La Sagrada Familia de Manatí, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced en el pueblo de Florida y en el Distrito T-Mobile.

El 5 de enero, comenzarán con las actividades en Juana Díaz con presentaciones artísticas para niños, donde se entregarán cajitas para que recojan la yerba para los camellos de los Reyes. En la noche se presentarán Herminio de Jesús y su Orquesta, Danny Rivera y el Grupo Planéalo.

El Día de Reyes, la jornada comenzará temprano en la mañana en el Belén de Puerto Rico. A las 8:30 a.m. iniciará la animación musical en la Casa Museo de los Santos Reyes, desde donde partirá el Desfile de los Reyes Magos a las 10:00 a.m., junto a los pastores y el pueblo, rumbo a la plaza pública. Una vez allí, se realizará la Proclamación de las Profecías y el tradicional Diálogo de los Reyes y los pastores. Al mediodía se celebrará una misa, presidida por el obispo de Ponce, Rubén González Medina. Tras la misa, comenzará la programación musical del último día que contará con Sendero de la Cultura, Bomba y Trovadores, Grupo Casima, Esencia, Tuna Romancera y cerrando las festividades el grupo Plena Libre.

Durante la época navideña, el Consejo Juanadino Pro Festejos de Reyes ofrece diversas actividades en la Casa Museo de los Santos Reyes, incluyendo la apertura de la exposición “La Epifanía del Señor”, de la artista Marta Eva Mori, que se realizará este viernes, 5 de diciembre, y la Promesa de Reyes el sábado, 27 de diciembre. Ambas actividades iniciarán a las 7:00 p.m. y serán de libre de costo. El museo permanecerá abierto al público; el costo de entrada es de $3.00 para adultos y $2.00 para menores de 12 años y mayores de 60.